Izrāde apmeklētājus ieveda tālajos 19. gadsimta notikumos, caur kuriem atklājās tā laika ļaužu ikdiena muižā, sūrais dzirnavnieka darbs un maizes cepšanas noslēpums. Caur darba tikumu, latviskām tradīcijām un vērtībām tika izstāstīts gaišs mīlestības stāsts starp muižnieka dēlu Teodoru un dzirnavnieka meitu Justīni. Stāsts par mums –latviešiem. Stāsts par mūsu saknēm – kā darīt lietas pa īstam un mīlēt no sirds.
Stāstu izdejoja un lomās iejutās 109 deju kolektīvu "Pūpolītis" un "Vēji" dejotāji, vecumā no 7 no līdz 57 gadiem.
Apmeklētājiem pirms izrādes bija iespēja baudīt ZS "Bricēni" rupjmaizi un saldskābmaizi, SIA "Lūšu drava" medu, kā arī apskatīt senlatviešu darbarīkus no Jura Lastmaņa krājumiem.
Lielu paldies sakām ikvienam, kurš ar ikzdomu un darbu piedalījās izrādes veidošanā! Vislielākais paldies atbalstītājiem – SIA "Fazer Latvija", SIA "Māris un Co", ZS "Bricēni".
Uz tikšanos izrādēs rudenī!
Informāciju sagatavoja Lielvārdes kultūras nams