Ceturtdiena, 09.10.2025 23:57
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:57
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 12. maijs, 2022 09:31

Lielvārdē pirmizrādi piedzīvojusi izrāde "Justīnes stāsts"

Lielvārdē pirmizrādi piedzīvojusi izrāde "Justīnes stāsts"
Ceturtdiena, 12. maijs, 2022 09:31

Lielvārdē pirmizrādi piedzīvojusi izrāde "Justīnes stāsts"

30. aprīlī Lielvārdes kultūras namā piedzīvojām īstus svētkus – pirmizrādi ļoti gaidītai un ilgi lolotai muzikālai deju izrādiei "Justīnes stāsts". Šis stāsts tapis pateicoties horeogrāfei, režisorei un libreta autorei Ilutai Mistrei, izrādes mūzikas autorei Katrīnai Dimantai, scenogrāfei Katrīnai Rašmanei, tērpu skiču autorei Agitai Zemītei un tērpu darinātājai Violai Ermanovskai.

Izrāde apmeklētājus ieveda tālajos 19. gadsimta notikumos, caur kuriem atklājās tā laika ļaužu ikdiena muižā, sūrais dzirnavnieka darbs un maizes cepšanas noslēpums. Caur darba tikumu, latviskām tradīcijām un vērtībām tika izstāstīts gaišs mīlestības stāsts starp muižnieka dēlu Teodoru un dzirnavnieka meitu Justīni. Stāsts par mums –latviešiem. Stāsts par mūsu saknēm – kā darīt lietas pa īstam un mīlēt no sirds.


Stāstu izdejoja un lomās iejutās 109 deju kolektīvu "Pūpolītis" un "Vēji" dejotāji, vecumā no 7 no līdz 57 gadiem.


Apmeklētājiem pirms izrādes bija iespēja baudīt ZS "Bricēni" rupjmaizi un saldskābmaizi, SIA "Lūšu drava" medu, kā arī apskatīt senlatviešu darbarīkus no Jura Lastmaņa krājumiem.


Lielu paldies sakām ikvienam, kurš ar ikzdomu un darbu piedalījās izrādes veidošanā! Vislielākais paldies atbalstītājiem – SIA "Fazer Latvija", SIA "Māris un Co", ZS "Bricēni".


Uz tikšanos izrādēs rudenī!

Informāciju sagatavoja Lielvārdes kultūras nams

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?