Izstāde veltīta kolektīva bagātajai vēsturei un cilvēkiem, kas gadu desmitiem veidojuši “Lāčplēša” stāstu – dejotājiem, vadītājiem, mūziķiem un skatītājiem. Tajā būs aplūkojamas fotogrāfijas, afišas, tērpi un citi vēsturiski materiāli, kas atspoguļo deju kolektīva radošo ceļu un nozīmīgākos mirkļus. Izstāde simbolizē sajūtu par kopību, tradīciju un piederību, ko dejotāji izjūt, esot daļa no šī kolektīva.
Piektdiena, 31. oktobris, 2025 13:50
Lielvārdē būs iespēja iepazīt deju kolektīva "Lāčplēsis" bagātīgo vēsturi
Šobrīd Lielvārdes pilsētas Kultūras namā tiek veidota deju kolektīva “Lāčplēsis” 60 gadu jubilejas izstāde, kas būs apskatāma bez maksas no 1. līdz 30. novembrim. Izstādes veidošanas procesā aktīvi iesaistās esošie un bijušie dejotāji, apkopojot un sistematizējot materiālus no personīgajiem un A.Pumpura Lielvārdes muzeja arhīviem, informē deju kolektīva pārstāvji.