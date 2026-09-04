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Piektdiena, 4. septembris, 2026 10:16

Lielvārdē vienu dienu varēs pavadīt viduslaikos un kļūt par bruņinieku

OgreNet
Lielvārdē vienu dienu varēs pavadīt viduslaikos un kļūt par bruņinieku
Foto: Ogresnovads.lv
Piektdiena, 4. septembris, 2026 10:16

Lielvārdē vienu dienu varēs pavadīt viduslaikos un kļūt par bruņinieku

OgreNet

12. septembrī pie Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja visas dienas garumā norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas, piedāvājot daudzveidīgas izzinošas un radošas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja sajust īstu viduslaiku atmosfēru, iejusties bruņinieka lomā, iepazīt Lielvārdes kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī piedalīties lekcijās, ekskursijās un radošajās darbnīcās, informē Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldē.

Programmā:

  • 12.00 atklāšana un uzrunas;
  • 12.15–13.00 Dr. hist., Dr. habil. art. Jura Urtāna lekcija “Lielvārdes pilskalns un Dievu kalns”;
  • 13.00–13.30 prezentācija “Lielvārdes parka attīstība”;
  • 13.30–14.00 lekcija “Materiālā mantojuma saglabāšanas loma mūsdienās”;
  • 15.00–16.00 bruņinieku cīņas paraugdemostrējumi;
  • 14.00 un 16.00 ekskursija ar stāstnieku Juri Lastmani Lielvārdes parkā (45 min.).

Savukārt no plkst. 11.00 līdz 18.00 būs pieejamas dažādas aktivitātes: Jakubovsku dzimtas radošā rotu darināšanas darbnīca “Iepazīsti rotkaļa amatu”; radošās darbnīcas bērniem “Kroņu un aproču veidošana”; Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja aktivitāte “Lielvārdes jostas noslēpumi”, Lielvārdes Evaņģēliski luteriskās baznīcas apskate un iespēja uzkāpt tornī.

Būs arī biedrību “Komturia Ogre” un “Rodenpoys” organizētās viduslaiku aktivitātes: bruņinieku cīņas un bruņinieku inventāra demonstrējumi (bruņas, ieroči un vairogi); bruņojuma un ieroču pielaikošana un fotografēšanās; viduslaiku telts uzsliešana; karavīru telts ar inventāru un galda spēlēm; viduslaiku spēles un radošās darbnīcas; zemnieka zupas vārīšana un degustēšana.

Ikgadējo Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi no 11. līdz 13. septembrim norisinās visā Latvijā. 2026. gada tēma ir “Kultūras mantojums: krīzes un risinājumi”. Eiropas kultūras mantojuma dienu vadošais koordinators ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. 

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