Sestdiena, 27. februāris, 2021

Lielvārdes bērni "iekaro" Kazahstānu

lielvarde.lv
Lielvārdes bērni "iekaro" Kazahstānu
Sestdiena, 27. februāris, 2021 10:29

Lielvārdes bērni "iekaro" Kazahstānu

lielvarde.lv

Laikā, kad iespēja ceļot uz citām valstīm ir atlikta uz nenoteiktu laiku, pasaulē lielu popularitāti iegūst attālināti pasākumi.
2021.gada februārī Kazahstānas galvaspilsētā Nursultanā tika organizēts staptautisks konkurss "Voice Land 2021", kurā ar lieliem panākumiem piedalījās Lielvārdes novada bērni – gan bērnu koris "Lielvārde", gan dueti un solisti no Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas un kultūras nama "Lielvārde" vokālās studijas "Mikauši".

Visiem dalībniekiem izcili rezultāti:

Bērnu koris "Lielvārde" (ped. Baiba Klepere, Evita Konuša) kategorija Jauktie kori - Grand Prix.
Duets Laura Tabure un Sendija Mihailovska (ped. Baiba Klepere) kategorija Estrādes mūzika, 14 – 16 gadi - Grand Prix;
Duets Amanda Jankovska un Katrīna Leščinska (ped. Baiba Klepere) kategorija Estrādes mūzika, 8 – 10 gadi - I pakāpes laureātu diploms;
Ansis Mednis (ped. Mārīte Puriņa, kcm. Inese Medne,) kategorija Akadēmiskā mūzika, 14 – 16 gadi - Grand Prix;
Marta Baltkalne (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko), kategorija Akadēmiskā mūzika, 14 – 16 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Laura Tabure (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko) kategorija Akadēmiskā mūzika, 14 – 16 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Estere Jankovska (ped. Baiba Klepere, kcm. Antonijs Kleperis) kategorija Estrādes mūzika, 11 – 13 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Agnese Dzalbe (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko) kategorija Akadēmiskā mūzika, 8 – 10 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Justīne Plote (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko) kategorija Akadēmiskā mūzika, 8 – 10 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Katrīna Leščinska (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko) Akadēmiskā mūzika, kategorija 8 – 10 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Emīlija Žukele (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko) kategorija Estrādes mūzika, 8 – 10 gadi - I pakāpes laureāta diploms;


Konkursu organizēja festivālu, koncertu un konkursu organizācija "Astana Stars". Tajā piedalījās jaunie dziedātāji no 9 valstīm - Latvijas, Azerbaidžānas, Lietuvas, Krievijas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Armēnijas, Baltkrievijas un Ukrainas.

Lepojamies ar savu audzēkņu sasniegumiem un Lielvārdes vārda daudzināšanu tālajā Kazahstānā! Vēlam veiksmes turpmākajos konursos!

