Visiem dalībniekiem izcili rezultāti:
Bērnu koris "Lielvārde" (ped. Baiba Klepere, Evita Konuša) kategorija Jauktie kori - Grand Prix.
Duets Laura Tabure un Sendija Mihailovska (ped. Baiba Klepere) kategorija Estrādes mūzika, 14 – 16 gadi - Grand Prix;
Duets Amanda Jankovska un Katrīna Leščinska (ped. Baiba Klepere) kategorija Estrādes mūzika, 8 – 10 gadi - I pakāpes laureātu diploms;
Ansis Mednis (ped. Mārīte Puriņa, kcm. Inese Medne,) kategorija Akadēmiskā mūzika, 14 – 16 gadi - Grand Prix;
Marta Baltkalne (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko), kategorija Akadēmiskā mūzika, 14 – 16 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Laura Tabure (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko) kategorija Akadēmiskā mūzika, 14 – 16 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Estere Jankovska (ped. Baiba Klepere, kcm. Antonijs Kleperis) kategorija Estrādes mūzika, 11 – 13 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Agnese Dzalbe (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko) kategorija Akadēmiskā mūzika, 8 – 10 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Justīne Plote (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko) kategorija Akadēmiskā mūzika, 8 – 10 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Katrīna Leščinska (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko) Akadēmiskā mūzika, kategorija 8 – 10 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Emīlija Žukele (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko) kategorija Estrādes mūzika, 8 – 10 gadi - I pakāpes laureāta diploms;
Konkursu organizēja festivālu, koncertu un konkursu organizācija "Astana Stars". Tajā piedalījās jaunie dziedātāji no 9 valstīm - Latvijas, Azerbaidžānas, Lietuvas, Krievijas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Armēnijas, Baltkrievijas un Ukrainas.
Lepojamies ar savu audzēkņu sasniegumiem un Lielvārdes vārda daudzināšanu tālajā Kazahstānā! Vēlam veiksmes turpmākajos konursos!