Ceturtdiena, 09.10.2025 23:04
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:04
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 23. decembris, 2021 11:03

Lielvārdes kultūras namā aicina uz akustiskās mūzikas programmu "Ziemas stāsti"

lielvarde.lv
Lielvārdes kultūras namā aicina uz akustiskās mūzikas programmu "Ziemas stāsti"
Ceturtdiena, 23. decembris, 2021 11:03

Lielvārdes kultūras namā aicina uz akustiskās mūzikas programmu "Ziemas stāsti"

lielvarde.lv

28. decembrī plkst. 19:00, Lielvārdes kultūras namā uzstāsies Rihards Saule ar akustiskās mūzikas programmu "Ziemas stāsti."

Mūziķis stāsta: "Koncertu mērķis ir aizvest klausītājus sev līdzi mūzikā, kopā izdzīvojot emocijas un sajūtas, ko sniedz mūzika. Manos akustiskajos koncertos pazūd laiks, un cilvēki atskārst, ka tad, kad dzied sirds, var sapņot vaļējām acīm. Un šoreiz tie būs "Ziemas stāsti", ko stāstīšu es un mana ģitāra."

Biļetes uz pasākumu iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs šeit: kā arī Lielvārdes kultūras nama kasē darba laikā un pasākuma vakarā. Biļetes cena 5 EUR.

Ieeja koncertā uzrādot sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu.
Ieeja pasākumā no plkst. 18:00, koncerta sākums plkst. 19:00.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?