Mūziķis stāsta: "Koncertu mērķis ir aizvest klausītājus sev līdzi mūzikā, kopā izdzīvojot emocijas un sajūtas, ko sniedz mūzika. Manos akustiskajos koncertos pazūd laiks, un cilvēki atskārst, ka tad, kad dzied sirds, var sapņot vaļējām acīm. Un šoreiz tie būs "Ziemas stāsti", ko stāstīšu es un mana ģitāra."
Biļetes uz pasākumu iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs šeit: kā arī Lielvārdes kultūras nama kasē darba laikā un pasākuma vakarā. Biļetes cena 5 EUR.
Ieeja koncertā uzrādot sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu.
Ieeja pasākumā no plkst. 18:00, koncerta sākums plkst. 19:00.