Ieeja no plkst. 18:00, seansa sākuma laiks plkst. 19.00 (seansā tiks izrādītas divas sērijas):
9. novembrī – 1., 2. sērija (seansa ilgums 1 h 46 min)-biļetes šeit:
16. novembrī – 3., 4. sērija (seansa ilgums 1 h 35 min)-biļetes šeit:
23. novembrī – 5., 6. sērija (seansa ilgums 1 h 47 min)-biļetes šeit:
Latvijas vēsturē bagātākās sievietes un izdevējas Emīlijas Benjamiņas dzīvesstāsts, sākot no 1924. gada, kad viņa nolemj kopā ar vīru Antonu Benjamiņu izdot ilustrēto izdevumu "Atpūta", kas kļūst par vienu no populārākajiem dzīvesstila izdevumiem Latvijā.
Stāsts par neatkarīgu, modernu un spēcīgu sievieti, kura iekaro savu vietu 30. gadu žurnālistikas un sabiedrības elitē, nodevību un traģisku bojāeju 1941. gadā, it kā sekojot tā laika populārā gaišreģa Finka pareģojumam par Emīlijas dzīvi.
Filmas stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem un reālām personām, bet daži tēli, to raksturi, ainas un notikumi ir izdomāti radošajā procesā, lai atspoguļotu notikumus un radītu filmas dramaturģisko stāstu.
Režisori: Andis Mizišs, Kristīne Želve, Dāvis Sīmanis, Gints Grūbe.
Aktieri: Edgars Ozoliņš, Guna Zariņa, Juris Bartkevičs, Raimonds Celms, Enzo Leonardo Borneo, Sandis Runge, Baiba Broka, Ligita Dēvica, Inga Tropa–Fišere, Uva Segliņa, Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelzītis, Uldis Anže, Dainis Gaidelis, Arnolds Osis, Jēkabs Reinis, Gatis Maliks.
Izdevējvalsts, gads: Latvija / 2021.
Žanrs: drāma.
Valoda: latviešu.
Vecuma ierobežojums: 12+.
Biļetes iespējams iegādāties visās Biļešu paradīzes kasēs un Lielvārdes kultūras nama kasē darba laikā. Filmas izrādīšanas dienā biļetes var iegādāties līdz seansa sākumam Lielvārdes kultūras namā. Biļetes cena uz vienu seansu 3 €.
Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikāts!
Informāciju sagatavoja Vita Skutele, Lielvārdes kultūras nama kultūras projektu vadītāja