Svētdiena, 14. novembris, 2021 11:08

Lielvārdes kultūras namā aicina uz filmu "Emīlija. Latvijas preses karaliene"

lielvarde.lv

Lielvārdes kultūras namā valsts svētku mēnesī tiks izrādītas daudzsēriju filmas "Emīlija. Latvijas preses karaliene" sērijas.Ieeja no plkst. 18:00, seansa sākuma laiks plkst. 19.00 (seansā tiks izrādītas divas sērijas):

*16. novembrī – 1., 2. sērija (seansa ilgums 1 h 46 min)- biļetes šeit:
*23. novembrī – 3., 4. sērija (seansa ilgums 1 h 35 min)- biļetes šeit:
*30. novembrī – 5., 6. sērija (seansa ilgums 1 h 47 min)- biļetes šeit:


Biļetes iespējams iegādāties visās Biļešu paradīzes kasēs ​un Lielvārdes kultūras nama kasē darba laikā. Filmas izrādīšanas dienā biļetes var iegādāties līdz seansa sākumam Lielvārdes kultūras namā.Biļetes cena uz vienu seansu 3 €


Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikāts!

