Atklājot jauno sezonu un uzrunājot klātesošos, Lielvārdes kultūras nama direktore Iveta Siliņa sacīja: “Šī ir tā lieliskā iespēja novērtēt to, kas ir padarīts. Atjaunotā Kultūras nama zāle ir atbilstoša un ar jaunajām skaņu un gaismu iekārtām. Ar to iegādi mēs esam radījuši vislabvēlīgāko vidi tam, lai te valdītu radošums.
Šajā mirklī es priecājos satikt ikvienu, kas savulaik pieņēma lēmumus, darīja, dalījās savā pieredze un zināšanās, pasniedza palīdzīgu roku un atvēra savu sirdi, lai būtu rezultāts. Es priecājos un visa kultūras centra komanda priecājās, redzot mūsu uzticīgos amatierkolektīvu vadītājus un dalībniekus, mūsu uzticīgos atbalstītājus. Šodien priecājamies satikt arī tos, ar kuriem attiecības mums tikai veidojās. Mēs esam pateicīgi jums par ieguldīto darbu, laiku un par jūsu ieguldīto mīlestību.
Lai šeit top jauni un skaisti pasākumi, lai zāle ir allaž piepildīta ar apmeklētājiem, kuri vienmēr šeit ir mīļi gaidīti.
Tagad tā atskatoties atpakaļ un domājot par to, kas ir bijis pēc visa tā pārdzīvotā un piedzīvotā, mēs jums gribam novēlēt, lai katram no mums īstajā laikā un īstajā brīdī ir pasniegta palīdzīga roka. Lai katram no mums ir blakus savs drošinājums.”
Pasākuma pirmajā daļā izskanēja Daumanta Kalniņa jaunā koncertprogramma ar Knuta Skujenieka dzeju „Drošinājums”. “Programmas dzejas un mūzikas tapšanai pa vidu teju pusgadsimts, taču gadsimti te nesatiekas, te satiekas vienaudži, katrs ar savu atšķirīgu dzīves pieredzi, bet līdzīgu pasaules izjūtu,” teikts koncertprogrammas anotācijā. Esot uz skatuves un veidojot sarunu ar klausītājiem, Daumants Kalniņš iezīmēja šīs laikmeta atšķirības un līdzības, kā arī aicināja ļauties “Drošinājumam” dzejā un mūzikā.
Savukārt pasākuma otrajā daļā, ieskandinot jauno sezonu, ar muzikālām restaurācijām no pagājušā gadsimta spožākajiem latviešu estrādes mūzikas darbiem, grupa ”Vintāža” aicināja dejojot un līksmot labākajās baļļu tradīcijās.