Svētdiena, 23. janvāris, 2022 11:00

Svētdien, 29. janvārī, plkst. 12:00 Lielvārdes kultūras namā norisināsies KINO rīts bērniem, kura laikā demonstrēs animācijas filmu visai ģimenei "SAPŅU MEISTARI".

Ieeja uz kino seansu no plkst. 11:00,
Biļetes iespējams iegādāties visās Biļešu paradīzes kasēs, www.bilesuparadize.lv ​un Lielvārdes kultūras nama kasē darba laikā.
Filmas izrādīšanas dienā biļetes var iegādāties līdz seansa sākumam Lielvārdes kultūras namā.
Biļetes cena 3 €

Minnas rāmā un vienkāršā dzīve sagriežas kājām gaisā, kad viņa iegūst… it kā māsu. Vispirms Minna ļoti priecājas, tomēr drīz vien izrādās, ka Dženija nepavisam nav tāda, par kādu meitene ir sapņojusi un kādu gribējusi.
Kādu nakti Minna nokļūst kādā slepenā vietā, kur tiek radīti… sapņi! Turklāt, uzzinot, ka iespējams ne tikai radīt konkrētu sapni konkrētam cilvēkam, bet arī sapņos likt cilvēkam mainīties, Minnai prātā iešaujas doma izmantot šo iespēju attiecībā uz Dženiju.
Filmas garums: 1h 21min. Filma dublēta latviešu valodā.

