Piektdiena, 18. februāris, 2022 13:05

Lielvārdes kultūras namā tiks demonstrēta​ filma KINO UN MĒS

Lielvārdes kultūras namā 24. februārī tiks demonstrēta kino filma KINO UN MĒS. Ieeja uz kino seansu no plkst. 18:00, seansa sākuma laiks plkst. 19.00.Biļetes iespējams iegādāties visās Biļešu paradīzes kasēs ​un Lielvārdes kultūras nama kasē darba laikā.Filmas izrādīšanas dienā biļetes var iegādāties līdz seansa sākumam Lielvārdes kultūras namā.

Biļetes cena 3 €

Trīs Latvijā pazīstami aktieri pievēršas iemīļotajām latviešu padomju filmām, mēģinot saprast, kāpēc tās uzņēma tieši tā…
Komēdija "Kino un mēs" ir mūsdienīgas formas pieteikums – filmizrāde, kurā apvienoti teātra un kino elementi. Aktieru trijotne ar komiskām un izklaidējošām ainām atklāj leģendārās Rīgas kinostudijas aizkulises, un, izrādās, ka slavenie režisori, operatori un aktieri piedzīvojuši dažādas amizantas likstas un savstarpējus konfliktus, lai radītu tos mākslas darbus, kas tagad jau kļuvuši par plaši pazīstamu klasiku.


Keišs, Skutelis un Dombrovskis atveido režisorus, operatorus, scenāristus, kritiķus, bet visvairāk – aktierus, iejūtoties filmu "Ezera sonāte", "Mērnieku laiki" un "Dubultslazds" varoņu lomās. Kāpēc, no mūsdienu skatpunkta raugoties, padomju laiku filmās aktieri spēlē tik savādi un pat pārspīlēti? Filmizrāde piedāvās kuriozus no uzņemšanas laukumiem, mākslas padomes sēdēm, ieskatu vēstures lappusēs un kino klasikas ainu inscenējumus jaunos un negaidītos veidos.​​

