Biļetes cena 3 €
Trīs Latvijā pazīstami aktieri pievēršas iemīļotajām latviešu padomju filmām, mēģinot saprast, kāpēc tās uzņēma tieši tā…
Komēdija "Kino un mēs" ir mūsdienīgas formas pieteikums – filmizrāde, kurā apvienoti teātra un kino elementi. Aktieru trijotne ar komiskām un izklaidējošām ainām atklāj leģendārās Rīgas kinostudijas aizkulises, un, izrādās, ka slavenie režisori, operatori un aktieri piedzīvojuši dažādas amizantas likstas un savstarpējus konfliktus, lai radītu tos mākslas darbus, kas tagad jau kļuvuši par plaši pazīstamu klasiku.
Keišs, Skutelis un Dombrovskis atveido režisorus, operatorus, scenāristus, kritiķus, bet visvairāk – aktierus, iejūtoties filmu "Ezera sonāte", "Mērnieku laiki" un "Dubultslazds" varoņu lomās. Kāpēc, no mūsdienu skatpunkta raugoties, padomju laiku filmās aktieri spēlē tik savādi un pat pārspīlēti? Filmizrāde piedāvās kuriozus no uzņemšanas laukumiem, mākslas padomes sēdēm, ieskatu vēstures lappusēs un kino klasikas ainu inscenējumus jaunos un negaidītos veidos.