No plkst. 17:00 ikvienam būs iespēja izveidot savai mīļākajai grāmatai apdrukātu tapešu vāku, kā arī iesiet savu sapņu un ideju burtnīcu.
Turpinot pastaigu, no plkst. 18:00 gaisā sāks virmot dzejas rindas Lielvārdes tautas teātra dalībnieku izpildījumā un jauno dzejnieku publiskajos lasījumos.
Bet no plkst. 19:00 savās muzikālajās dzejas stīgās jūs ietērps Kārlis Kazāks.
Vakaru noslēgsim baudot maģiskas krāsās un skaņās Dievu ozolos.
Uz tikšanos!
Vairāk par pasākumiem, kas saistīti ar Andreja Pumpura jubileju lasīt šeit: