Ceturtdiena, 09.10.2025 21:06
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:06
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 22. septembris, 2021 12:00

Lielvārdes kultūras nams aicina doties dzejiskā pastaigā pie Dievu ozoliem

lielvarde.lv
Lielvārdes kultūras nams aicina doties dzejiskā pastaigā pie Dievu ozoliem
Trešdiena, 22. septembris, 2021 12:00

Lielvārdes kultūras nams aicina doties dzejiskā pastaigā pie Dievu ozoliem

lielvarde.lv

Šo piektdien, 24. septembrī, no plkst. 17:00, kopā ar Lielvārdes pilsētas bibliotēku aicinām uz Kaibalu, kur ļausimies DZEJISKAI PASTAIGAI PIE DIEVU OZOLIEM.

No plkst. 17:00 ikvienam būs iespēja izveidot savai mīļākajai grāmatai apdrukātu tapešu vāku, kā arī iesiet savu sapņu un ideju burtnīcu.

Turpinot pastaigu, no plkst. 18:00 gaisā sāks virmot dzejas rindas Lielvārdes tautas teātra dalībnieku izpildījumā un jauno dzejnieku publiskajos lasījumos.

Bet no plkst. 19:00 savās muzikālajās dzejas stīgās jūs ietērps Kārlis Kazāks.
Vakaru noslēgsim baudot maģiskas krāsās un skaņās Dievu ozolos.

Uz tikšanos!

Vairāk par pasākumiem, kas saistīti ar Andreja Pumpura jubileju lasīt šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?