Ceturtdiena, 09.10.2025 21:06
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:06
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 17. jūlijs, 2021 09:00

Lielvārdes kultūras nams aicina uz izrādi LIELVĀRDES LEĢENDA

lielvarde.lv
Lielvārdes kultūras nams aicina uz izrādi LIELVĀRDES LEĢENDA
Sestdiena, 17. jūlijs, 2021 09:00

Lielvārdes kultūras nams aicina uz izrādi LIELVĀRDES LEĢENDA

lielvarde.lv

27. jūlijā plkst. 20:00, Lielvārdes kultūras namā, pirms došanās uz Baltijas RAMPA festivālu Igaunijā, Lielvārdes Tautas teātris kopā ar režisori Inesi Tālmani, pilsētas svētku nedēļas ietvaros, dāvā iespēju noskatīties izrādi LIELVĀRDES LEĢENDA.

Ienākšana pasākumā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu.​
Jau ziņots iepriekš, ka Lielvārdes Tautas teātris pārstāvēs Latviju Starptautiskajā Baltijas valstu amatierteātru festivālā Baltijas Rampa. Lasīt vairāk šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?