Sestdiena, 17. jūlijs, 2021 09:00
Lielvārdes kultūras nams aicina uz izrādi LIELVĀRDES LEĢENDA
27. jūlijā plkst. 20:00, Lielvārdes kultūras namā, pirms došanās uz Baltijas RAMPA festivālu Igaunijā, Lielvārdes Tautas teātris kopā ar režisori Inesi Tālmani, pilsētas svētku nedēļas ietvaros, dāvā iespēju noskatīties izrādi LIELVĀRDES LEĢENDA.