Ceturtdiena, 09.10.2025 23:05
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:05
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 22. februāris, 2022 16:33

Lielvārdes kultūras nams informē par kultūras pasākumiem marta un aprīļa mēnešos

lielvarde.lv
Lielvārdes kultūras nams informē par kultūras pasākumiem marta un aprīļa mēnešos
Otrdiena, 22. februāris, 2022 16:33

Lielvārdes kultūras nams informē par kultūras pasākumiem marta un aprīļa mēnešos

lielvarde.lv

MARTĀ:
1.- 31.03. - Lielvārdes kultūras namā Saulkrastu gleznotāju studijas ULTRAMARĪNS gleznu izstāde;8.03. - Rembates parks pavasara gaidās;


10.03. no plkst. 10.00 - 13.00 Lielvārdes kultūras namā ASINS DONORU DIENA;
14.03. Radošais konkurss bērniem ZĪMĒ, GLEZNO, RADI LIELVĀRDĒ!
19.03. plkst. 18.00 - Lielvārdes kultūras namā Lielvārdes Tautas teātra iestudējums MANA DĀRGĀ PAMELA;
26.03. plkst. 20.00 Rembates parkā Zemes stundas vakars ar Lielvārdes jauniešiem;


APRĪLĪ:

1.-30.04. - Lielvārdes kultūras nama skatlogos
ZĪMĒ, GLEZNO, RADI LIELVĀRDĒ konkursa uzvarētāju darbu izstāde;
2.04. plkst. 15.00 - Lielvārdes kultūras namā Olgas Rajeckas jubilejas koncerts - MANA SVĒTKU DIENA;
2.04. plkst. 19.00 - Lielvārdes kultūras namā Olgas Rajeckas jubilejas koncerts - MANA SVĒTKU DIENA;
10.04. no plkst. 9.00 - 14.00 - Lāčplēša laukumā PAVASARA GADATIRGUS;
17.04. no plkst. 12.00 - Lieldienas Rembates parkā IZCILPO PA ZAĶA PĒDĀM ar Trušu karalistes iemītniekiem un folkloras kopu JOSTA;
17.04. plkst. 17.00 - Lielvārdes kultūras namā bērnu vokālās studijas MIKAUŠI Lieldienu koncerts NĀC NĀKDAMA, LIELA DIENA;
19.04. plkst. 18.00 - Lielvārdes kultūras namā muzikāla izrāde bērniem BINGA UN SULLAS SVĒTKU DIENA.

Biļetes iespējams iegādāties visās Biļešu paradīzes kasēs ​un Lielvārdes kultūras nama kasē darba laikā.

Ierodoties uz paredzētajiem pasākumiem LKN iekštelpās jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikāts.

Radošu un saulainu pavasara sākumu novēl Lielvārdes kultūras nams!​

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?