10.03. no plkst. 10.00 - 13.00 Lielvārdes kultūras namā ASINS DONORU DIENA;
14.03. Radošais konkurss bērniem ZĪMĒ, GLEZNO, RADI LIELVĀRDĒ!
19.03. plkst. 18.00 - Lielvārdes kultūras namā Lielvārdes Tautas teātra iestudējums MANA DĀRGĀ PAMELA;
26.03. plkst. 20.00 Rembates parkā Zemes stundas vakars ar Lielvārdes jauniešiem;
APRĪLĪ:
1.-30.04. - Lielvārdes kultūras nama skatlogos
ZĪMĒ, GLEZNO, RADI LIELVĀRDĒ konkursa uzvarētāju darbu izstāde;
2.04. plkst. 15.00 - Lielvārdes kultūras namā Olgas Rajeckas jubilejas koncerts - MANA SVĒTKU DIENA;
2.04. plkst. 19.00 - Lielvārdes kultūras namā Olgas Rajeckas jubilejas koncerts - MANA SVĒTKU DIENA;
10.04. no plkst. 9.00 - 14.00 - Lāčplēša laukumā PAVASARA GADATIRGUS;
17.04. no plkst. 12.00 - Lieldienas Rembates parkā IZCILPO PA ZAĶA PĒDĀM ar Trušu karalistes iemītniekiem un folkloras kopu JOSTA;
17.04. plkst. 17.00 - Lielvārdes kultūras namā bērnu vokālās studijas MIKAUŠI Lieldienu koncerts NĀC NĀKDAMA, LIELA DIENA;
19.04. plkst. 18.00 - Lielvārdes kultūras namā muzikāla izrāde bērniem BINGA UN SULLAS SVĒTKU DIENA.
Biļetes iespējams iegādāties visās Biļešu paradīzes kasēs un Lielvārdes kultūras nama kasē darba laikā.
Ierodoties uz paredzētajiem pasākumiem LKN iekštelpās jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikāts.
Radošu un saulainu pavasara sākumu novēl Lielvārdes kultūras nams!