Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus 2021./2022.mācību gadam profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmās.

SAGATAVOŠANAS KLASĒ - MŪZIKA uzņemam bērnus vecumā no 5 -7 gadiem:

-klavierspēle, kora klase (Lielvārdē un Jumpravā)
-vijoles spēle, čella spēle (tikai Lielvārdē)


vecumā no 8 - 9 gadiem:

-flautas spēle (Lielvārdē un Jumpravā)
-ģitāras spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, akordeona spēle, kokles spēle, trompetes spēle (tikai Lielvārdē)


SAGATAVOŠANAS KLASĒ - MĀKSLA uzņemam bērnus vecumā no 5 -8 gadiem programmā

-vizuāli plastiskā māksla (Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē)


1.KLASĒ – MŪZIKA uzņemam bērnus vecumā no 7-8 gadiem programmās:

-klavierspēle, kora klase (Lielvārdē un Jumpravā)
-vijoles spēle, čella spēle (tikai Lielvārdē)


vecumā no 9-10 gadiem programmās:

-flautas spēle (Lielvārdē un Jumpravā)
-ģitāras spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, akordeona spēle, kokles spēle, trompetes spēle (tikai Lielvārdē)


1.KLASĒ - MĀKSLA uzņemam bērnus vecumā no 9 - 11 gadiem programmā

-vizuāli plastiskā māksla (Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē)


UZŅEMŠANAS EKSĀMENI

30.augustā un 2.septembrī no pl.16.00 līdz pl. 19.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 65053852 darbadienās no pl.10.00-14.00.

Eksāmeni notiek:

Lielvārdē, Dravnieku ielā 8 (MŪZIKA, MĀKSLA*),
Jumpravā, Daugavas ielā 6 (MŪZIKA, MĀKSLA*),
Lēdmanes pamatskolā (MĀKSLA*).
*Jāņem līdzi 3 paša radīti mākslas darbi.

Ierodoties uz eksāmeniem, līdzi jāņem audzēkņa dzimšanas apliecības kopija un ģimenes ārsta izsniegta izziņa Nr.027/u.

Papildinformācija pa tālruni 29265833 (mūzika) un 28382834 (māksla)

