Šodien, 26. aprīlī dzimšanas diena mūsu novadniekam, slavenā kolhoza "Lāčplēsis" priekšsēdētājam Edgaram Kauliņam. – Kauliņtēvam, kā viņu dēvē lielvārdieši.

Atgādinām, ka visās Lielvārdes novada bibliotēkās interesentiem ir iespēja iepazīties ar 2020. gada oktobrī izdoto grāmatu "Mūžs kā asara uz vaiga: Edgars Kauliņš – Lielvārdes leģenda".

Tas ir pamatīgs Lielvārdes pašvaldības izdevums, kurā apkopotas laikabiedru atmiņas, vēsturiski materiāli, fotoattēli. Milzīgu darbu grāmatas tapšanā ieguldījušas Anasatasija Neretniece, Rūta Koluža un Lia Guļevska.

"Mums ir tik daudz brīnišķīgu cilvēku kultūrā, mākslā, zinātnē, lauksaimniecībā, sportā. Mēs nedrīkstam pazaudēt viņus. Arī tad, kad mēs paši būsim aizgājuši un atmiņas līdz ar mums, lai tās paliek grāmatā. Tas viss ir tik nozīmīgs, bet mēs reizēm par to pat neaizdomājamies," teic Lia Guļevska. "Katrs dzīves gājums ir svarīgs. Dieva sūtīts uzdevums piepildīt to, kāpēc mēs vispār esam šajā pasaulē. Kauliņtēvs šo uzdevumu piepildīja. Šādi vīri dzimst varbūt reizi simt gados, varbūt vēl retāk. Ja tāds cilvēks būtu šobrīd Latvijas priekšgalā, tad mēs varbūt būtu citā galaktikā."

Informāciju sagatavoja Anastasija Neretniece

