Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola par vienu soli tuvāk augsta līmeņa koncertzāles ierīkošanai
Ir aizvadīts 2020. gads, kura laikā Lielvārdes novadā realizēti vairāki vērienīgi projekti. Aicinām atskatīties, kas ir padarīts pērn, kā projektu ietvaros uzlabojusies dzīves kvalitāte iedzīvotājiem un kādi ieguvumi paredzēti nākotnē- (daļu rakstus par 2020.gadā veiktajiem projektiem vari izlasīt janvāra Lielvārdes Novada Ziņu numurā. Par pārējiem projektiem varēs lasīt februāra Lielvārdes novada ziņās).
Aizvadītajā, 2020.gadā, noslēdzās vērienīgi trīs gadu garumā noritējuši skatuves atjaunošanas darbi Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā – tika izbūvēta skatuve, atjaunota tās apdare, uzstādīta ventilācijas sistēma un veikti citi darbi. Tas ir viens no būtiskiem soļiem, lai skolas zāli varētu izmantot ne tikai audzēkņu koncertu atskaņošanai, bet arī lai tā pamazām pārtaptu par augsta līmeņa akustisko kamermūzikas zāli, kur notiktu profesionāli kamermūzikas koncerti. Tāpat aizvadītajā gadā tika veikti atsevišķi teritorijas labiekārtošanas darbi.
Pēdējo trīs gadu periodā uzlabots ne tikai telpas tehniskais nodrošinājums, bet arī pati skatuve padarīta skaistāka un funkcionālāka – izveidots īpašs gala sienu noformējums ar kokā iegrieztiem Lielvārdes jostas elementiem, kā arī izbūvēti skatuves podesti, kam pateicoties arī zāles pēdējās rindās sēdošie var labi pārredzēt skatuvi.
"Es ļoti ceru, ka tuvākajā nākotnē piepildīsies zāles potenciāls kļūt par augsta līmeņa kamermūzikas koncertzāli Latvijā. Pie mums ir viesojušies un ar savu sniegumu novada iedzīvotājus un viesus priecējuši tādi augsta līmeņa mūziķi kā Jānis Lūsēns, Mārtiņš Brauns, Artis Gāga, Kaspars Zemītis, Kaspars Gulbis, Marlēna Keine, klavieru duets Juris Žvikovs un Sanita Glazenburga, kā arī daudzi citi. Es ticu, ka šo sarakstu mēs varētu turpināt un latiņu pacelt arvien augstāk, jo Lielvārdes novada inteliģence ir to pelnījusi. Šo trīs aizvadīto gadu periodā veiktie zāles atjaunošanas darbi ir tikai sākums – tālākā nākotnē ceram īstenot arī citus uzlabojumus, tostarp nodrošināt zāles aptumšošanu, sagādāt jaunus LED prožektorus, apskaņošanas tehniku un arī jaunu koncertflīģeli. Tas būs ne tikai brīnišķīgs devums Lielvārdes novada kultūras mīļotājiem, bet arī vērā ņemams ieguldījums nākotnē," pauž Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktore Mārīte Puriņa.
Tāpat aizvadītajā gadā tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi iepriekš Lielvārdē tapušajā Mūzikas un mākslas dārzā. Lai gan dārzs agrākajā "Lauktehnikas" mikrorajonā tika izveidots 2018.gadā, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas kolektīvs šo vietu katru gadu arvien turpina uzlabot. Dārzs izcili kalpo kā kultūrvieta Lielvārdes novada iedzīvotājiem un viesiem – te jau ir notikuši vairāki brīvdabas koncerti, tāpat arī dārzu izmanto skolas audzēkņi – gan mācību koncertiem, gan arī kopīgiem pasākumiem, atpūtai un citām aktivitātēm. Tāpat šeit, zaļā un pašu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas darbinieku iekoptā teritorijā, notiek arī bērnu vasaras nometņu ietvaros organizētās āra nodarbības. Aizvadītajā 2020. gadā dārzs piedzīvojis patīkamas pārmaiņas – tika bruģēts uz to vedošais celiņš. Arī šogad Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas kolektīvs turpinās rosīties – plānots iestādīt jaunus ziedu stādus, lai mākslas baudītāji varētu priecāties arī par skaisto skatu.
Lielvārdes Mūzikas un mākslas dārzs 2018.gadā tapa, pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējumam. Projekts tika īstenots vietējās rīcības grupas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. ietvaros. Savukārt, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas skatuves atjaunošanas darbi tika veikti Lielvārdes novada pašvaldības 2020.gada budžeta ietvaros.
Informāciju sagatavoja:Maruta Petunova,Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja