Pavāra amats uz noteiktu laiku
Darba vieta: Lielvārdes pamatskola;
Atalgojums – 552.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) jāiesiedz elektroniski: vai pastu (adrese: Avotu iela 2, Lielvārde, LV-5071), vai nodot personīgi Lielvārdes pamatskolas lietvediba uz aploksnes norādot “Pieteikums Lielvārdes pamatskolas apkopēja amatam”.
Uzziņas pa tālruni 25733164 Aigaram Orupam. (Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā)
Sētnieka amats uz nenoteiktu laiku
Darba vieta: Lielvārdes pamatskola;
Atalgojums – 500.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) jāiesniedz elektroniski: vai pastu (adrese: Avotu iela 2, Lielvārde, LV-5071), vai nodot personīgi Lielvārdes pamatskolas lietvediba uz aploksnes norādot “Pieteikums Lielvārdes pamatskolas apkopēja amatam”.
Uzziņas pa tālruni 25733164 Aigaram Orupam (Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā)
Tehniskā strādnieka amats uz nenoteiktu laiku
Darba vieta: Lielvārdes pamatskola;
Atalgojums – 607.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) jāiesniedz elektroniski: vai pastu (adrese: Avotu iela 2, Lielvārde, LV-5071), vai nodot personīgi Lielvārdes pamatskolas lietvediba uz aploksnes norādot “Pieteikums Lielvārdes pamatskolas apkopēja amatam”.
Uzziņas pa tālruni 25733164 Aigaram Orupam (Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā)
Dežuranta amats uz nenoteiktu laiku
Darba vieta: Lielvārdes pamatskola;
Atalgojums – 532.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) jāiesniedz elektroniski: vai pastu (adrese: Avotu iela 2, Lielvārde, LV-5071), vai nodot personīgi Lielvārdes pamatskolas lietvediba uz aploksnes norādot “Pieteikums Lielvārdes pamatskolas apkopēja amatam”.
Uzziņas pa tālruni 25733164 Aigaram Orupam. (Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā)