Skolēni tika iepazīstināti ar Ogres novada Lielvārdes pašvaldības policijas speclīdzekļiem - roku dzelžiem, pistolēm, stekiem, u.c., kā arī tika dota iespēja aplūkot un iesēsties demonstrācijai atvēlētajos policijas transportlīdzekļos – policijas operatīvajā automašīnā un kvadraciklā.
Valsts policija ar bukletu un izdales materiālu palīdzību skolēniem atgādināja par drošību uz ceļa, uzdeva bērniem atjautības uzdevumus un radīja rosīgu atmosfēru, dāvinot dažādus policijas suvenīrus.
Prezentācijas kulminācijā visi klātesošie skolēni iepazinās ar diviem policijas suņiem, kas īpaši apmācīti. Tika demonstrēta paklausība, lietišķo pierādījumu, mantu meklēšana un īpaši bīstamu cilvēku aizturēšana. Valsts policijas kinologiem ar dienesta suņiem ir plašākas iespējas atklāt gan personu pārvietošanās maršrutu, gan atrast dažādus lietiskos pierādījumus, narkotiskās vielas un munīciju.
Ogres novada Lielvārdes pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Artis Mundurs teic: “Ir ļoti svarīgi bērnus iepazīstināt ar policijas darbu, lai izskaidrotu, ar ko ikdienā nodarbojas policija, dot pārliecību, ka ārkārtējos gadījumos var vērsties pēc palīdzības pie policijas un veicinātu skolēnos izpratni par sabiedriskās kārtības noteikumiem un katra atbildību pret to ievērošanu.”
Ogres novada Lielvārdes pašvaldības policija pateicas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Nepilngadīgo prevencijas nodaļai un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kinologu nodaļai par dalību policijas darba prezentācijā Lielvārdes pamatskolas skolēniem.