Šogad festivāls norisināsies 29.07.-01.08. Igaunijā, Vīlandē un tā tēma ir leģendas.
Starptautiskais Baltijas valstu amatierteātru festivāls BALTIJAS RAMPA līdz pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem bija viens no prestižākajiem Baltijas Republiku amatierteātru festivāliem. Diemžēl laika gaitā tā norises apsīka. 2007. gada oktobrī, tiekoties triju Baltijas valstu pārstāvjiem, divu dienu diskusijās tapa Baltijas valstu sadarbības līguma projekts amatierteātru jomā. Tas paredzēja vairākus sadarbības virzienus, kur viens no tiem bija starptautiskā Baltijas valstu amatierteātru festivāla «Baltijas Rampa» atjaunošana. Festivāls notiek katru otro gadu kādā no Baltijas valstī. Katru valsti pārstāv divi teātri.
Lielvārdes kultūras nams ārkārtīgi lepojas un priecājas par Lielvārdes tautas teātra novērtējumu un sniegto iespēju piedalīties šajā festivālā!