Svētdiena, 11. jūlijs, 2021 09:24

Lielvārdes Tautas teātris pārstāvēs Latviju Starptautiskajā Baltijas valstu amatierteātru festivālā BALTIJAS RAMPA

lielvarde.lv
Lielvārdes Tautas teātris pārstāvēs Latviju Starptautiskajā Baltijas valstu amatierteātru festivālā BALTIJAS RAMPA
Svētdiena, 11. jūlijs, 2021 09:24

Lielvārdes Tautas teātris pārstāvēs Latviju Starptautiskajā Baltijas valstu amatierteātru festivālā BALTIJAS RAMPA

lielvarde.lv

Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Latvijas amatierteātru asociācija ir izvirzījusi Lielvārdes Tautas teātri ar Ineses Tālmanes radošo projektu “Lielvārdes leģenda” pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Baltijas valstu amatierteātru festivālā BALTIJAS RAMPA.

Šogad festivāls norisināsies 29.07.-01.08. Igaunijā, Vīlandē un tā tēma ir leģendas.

Starptautiskais Baltijas valstu amatierteātru festivāls BALTIJAS RAMPA līdz pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem bija viens no prestižākajiem Baltijas Republiku amatierteātru festivāliem. Diemžēl laika gaitā tā norises apsīka. 2007. gada oktobrī, tiekoties triju Baltijas valstu pārstāvjiem, divu dienu diskusijās tapa Baltijas valstu sadarbības līguma projekts amatierteātru jomā. Tas paredzēja vairākus sadarbības virzienus, kur viens no tiem bija starptautiskā Baltijas valstu amatierteātru festivāla «Baltijas Rampa» atjaunošana. Festivāls notiek katru otro gadu kādā no Baltijas valstī. Katru valsti pārstāv divi teātri.

Lielvārdes kultūras nams ārkārtīgi lepojas un priecājas par Lielvārdes tautas teātra novērtējumu un sniegto iespēju piedalīties šajā festivālā!

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
