Ceturtdiena, 3. jūnijs, 2021 08:34

Lielvārdes un Ķeguma novadu pedagogu labās prakses stāsti attālināto mācību procesā

Lielvārdes un Ķeguma novadu pedagogu labās prakses stāsti attālināto mācību procesā
Lielvārdes un Ķeguma novadu pedagogu labās prakses stāsti attālināto mācību procesā

Šogad tradicionālo metodisko izstrādņu skati Lielvārdes un Ķeguma novadu pedagogiem īstenojām atšķirīgā formātā – dalībnieki dažādos formātos tika aicināti iesūtīt savās labās prakses piemērus attālinātā mācību procesa laikā.

Esam saņēmuši 19 radošus, dažāda formāta Lielvārdes un Ķeguma novadu pedagogu labās prakses stāstus, kuros atspoguļota gan jaunu digitālo rīku, metožu, atgriezeniskās saites izmantošana, gan caurviju prasmju apgūšana un citu veiksmīgu risinājumu izstrāde attālinātā mācību procesa laikā. Iesniegtie darbi parāda, cik radošas, inovatīvas pieejas pedagogi ir īstenojuši, lai attālinātās mācības saviem skolēniem padarītu aizraujošas, interesantas, neaizmirstot arī par zināšanu un prasmju apguvi.

Labās prakses mērķis ir dalīties ar saviem veiksmes stāstiem, tāpēc visi iesūtītie darbi ir apkopoti vienotā tiešsaistes platformā, dodot iespēju pedagogiem iepazīties ar savu kolēģu stāstiem un smelties iedvesmu nākošā mācību gada plānošanas procesam. Piekļuves saite platformai tiks nosūtīta izglītības iestādēm.

Jau tika ziņots, ka līdz š.g. 30. aprīlim Lielvārdes novada pašvaldības izglītības nodaļa un Ķeguma pašvaldības speciālists izglītības jautājumos aicināja pedagogus iesūtīt labās prakses piemērus, kas atspoguļotu gan pielietotās mācību metodes, gan dažādu mācību priekšmetu skolotāju veiksmīgo sadarbību, gan interesantu pieeju mācību procesa organizēšanā. Vairāk lasīt šeit:

Lai izdodas mums mācīties vienam no otra!

Saulainu vasaru vēlot,
Izglītības nodaļas vadītāja Inga Škapare

