1. grupā gaidām interesentus, kas angļu valodu sāks mācīties kā iesācēji. Grupā uzņemsim līdz 10 vakcinētu interesentu. 2. grupā aicinām pieteikties personas, kam ir pamatzināšanas angļu valodā. Grupā uzņemsim līdz 10 vakcinētu interesentu. 3. grupā aicinām pieteikties personas, kam ir labas angļu valodas zināšanas un vēlas tās pilnveidot. Grupā uzņemsim līdz 10 vakcinētu interesentu. Ņemot vērā covid-19 situāciju valstī, aicinu interesentus pieteikties telefoniski (29479361) vai rakstot e-pastu .
Sestdien, 4. septembrī plkst. 10.00 Lielvārdes Valodu Centra telpās paredzēta tikšanās visiem, kas iepriekš pieteikušies dalībai 3. mācību grupā. Plkst. 11.30 paredzēta tikšanās visiem, kas pieteikušies dalībai 1. un 2. mācību grupā. Līdzi jāņem pozitīvs noskaņojums un gatavība ķerties pie darba.
Ar jautājumiem aicinu zvanīt vai atsūtīt e-pastu uz minēto telefona numuru vai e-pasta adresi.
Vēlu mācīties vēlmi un sajūsmu, par to, ka varam to atkal darīt klātienē!
Informāciju sagatavoja Ilze Kreišmane, Lielvārdes Valodu Centra vadītāja