Pirmdiena, 25. maijs, 2026 08:58

FOTO: Liepājas vējš un enerģija svētkos uzlādēja arī Ogres novada jauniešu deju kolektīvus

FOTO: Liepājas vējš un enerģija svētkos uzlādēja arī Ogres novada jauniešu deju kolektīvus
TDA "Ogre", Publicitātes foto
Nupat, aizvadītajā nedēļas nogalē, nenogurstoši dejas soļi piepildīja Liepāju, turp devās arī vairāki Ogres novada jauniešu deju kolektīvi. "Liepājas vējš un stadiona “Daugava” enerģija mūs uzlādēja! Latvijas II Jauniešu deju svētki paskrēja vienā elpas vilcienā, atstājot neaprakstāmu gandarījuma sajūtu," tā savās sajūtās dalās TDA "Ogre" deju kolektīvs. Arī viņi, līdzīgi, kā daudzi citi Ogres novada jauniešu deju kolektīvi, sestdien, 23. maijā, kopā ar 6500 jauniešiem no visas Latvijas dejoja II Jauniešu Deju svētku koncertā “Viens apvārsnis. Tūkstošiem ceļu”. Kopā uz vienas deju grīdas satikās vairāk nekā 200 Latvijas deju kolektīvi.

Ar daudz pozitīvam emocijām un skaistu saulīti esam aizvadījuši Liepājas Jauniešu Deju svētkus!

Šis vēsturiskais deju pasākums bija viens no nozīmīgākajiem jauniešu deju kolektīvu notikumiem ceļā uz XXVIII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVIII Deju svētkiem 2028. gadā.

Svētku laukumā iesoļo "Pūpolītis" no Lielvārdes, foto - ekrānkadrs no video

Svētku laukumā iesoļo "Pīlādzītis" no Ogres, foto - ekrānkadrs no video

Svētku laukumā iesoļo "Dzītariņš" no Ogres, foto - ekrānkadrs no video

Svētku radošo kodolu veido koncerta mākslinieciskie vadītāji Dagmāra Bārbale un Jānis Purviņš, režisors Matīss Budovskis, libreta un tekstu autore Rasa Bugavičute-Pēce un II Jauniešu Deju svētku virsvadītāji. 

Foto - Jānis Romanovskis

