Piektdiena, 28. maijs, 2021 10:02

Literārā fotoorientēšanās “Mana raibā ģimene” - Lasi, interpretē, fotografējies!

4., 5.jūnijā, "Ģimenes dienu" laikā Ogres Centrālās bibliotēka aicina ģimenes piedalīties radošā, aizraujošā literārās orientēšanās pasākumā "Mana raibā ģimene".


Uzdevums:
- Izlasīt 12 literāros fragmentus, ko saņemsiet e-pastā 4.jūnija rītā.
- Meklēt fragmentos minētos objektus, lietas, vietas un priekšmetus Ogres ielās.
- Pie attiecīgā objekta uzņemt ģimenes kopbildi (pašbilde vai viens bildē pārējos).
- Būt radošiem un nebaidīties interpretēt tekstu.
- Līdz 5.jūnija plkst.23.59 bildes sūtīt uz e-pastu

Lai saņemtu uzdevumus, līdz 03.06. lūdzu pieteikties, rakstot uz e-pastu .
Dalībnieki aicināti paši izdrukāt kartes vai saglabāt tās savā viedierīcē.
Lūgums e-pastā pieminēt, vai piekrītat ģimenes bilžu publicēšanai OCB sociālajos tīklos.
Piecām dalībnieku komandām būs iespēja iegūt Ogres Centrālās bibliotēkas sarūpētās balvas.
Pārējos dalībniekus gaidīs veicināšanas balviņas!

Par balvu saņemšanu bibliotēka ar katru ģimeni sazināsies personīgi.
Piedaloties aktivitātēs, aicinām ievērot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskas drošības noteikumus.

