Jau tradicionāli, Latvijas bibliotēkas aicinātas būt par daļu no "Literatūres", izvietojot speciālu grāmatu plauktu ar raidījumā apskatītajām grāmatām bibliotēkās uz vietas. Šajā sezonā skatītāji tiks iepazīstināti ar 16 autoriem un viņu grāmatām. Šogad “Literatūre” iet soli tālāk un vēlas bibliotēkas apmeklētājus nedaudz izaicināt – mesties kopā ar Martu un Gustavu lasīšanas tūrē un līdz 2021.gada beigām izlasīt vismaz 21 no sarakstā esošajām grāmatām. Lasītāji aicināti dalīties ar bildēm un video no procesa, lietojot mirkļbirku #RaidījumsLiteratūre.
"Literatūre" komanda sagatavojusi sarakstu ar grāmatām, kas tiks apskatītas raidījumā. Ikvienam ir iespēja sarakstu izdrukāt pašam vai saņemt uz vietas bibliotēkā, lai atzīmētu izlasītās grāmatas. Sarakstā ietvertie izdevumi šeit: