Pirmdiena, 1. februāris, 2021 13:45

"Literatūre"arī Ogres Centrālajā bibliotēkā

Raidījumu cikls "Literatūre – ceļojums ar rakstnieku" ir uzsācis savu trešo sezonu. Jaunajā sezonā katru otro sestdienu, sākot ar 9.janvāri, plkst. 17:30 LTV1 kanālā pie skatītājiem nonāks astoņi "Literatūres" ceļojumi, ko turpinās vadīt ekrāna pāris Marta Selecka un Gustavs Terzens. 
Arī Ogres Centrālā bibliotēka ir kļuvusi par daļu no "Literatūres", jo bibliotēkā ir izveidots speciāls grāmatu plaukts ar raidījumā apskatāmajām grāmatām.
Arī šosezon katrā no 8 "Literatūre" sērijām Marta dosies ceļojumā kopā ar vienu latviešu mūsdienu rakstnieku, bet Gustavs – ar grāmatām. Katrs no 8 rakstniekiem ir izvēlējies sev tuvāko aizgājušo laiku latviešu autoru un dodas ceļojumā uz vietām, kur tie dzīvojuši vai par kurām rakstījuši. Savukārt, Martas paralēlais ceļabiedrs Gustavs Terzens ceļo atsevišķi un meklē, kam palasīt priekšā.

Jau tradicionāli, Latvijas bibliotēkas aicinātas būt par daļu no "Literatūres", izvietojot speciālu grāmatu plauktu ar raidījumā apskatītajām grāmatām bibliotēkās uz vietas. Šajā sezonā skatītāji tiks iepazīstināti ar 16 autoriem un viņu grāmatām. Šogad “Literatūre” iet soli tālāk un vēlas bibliotēkas apmeklētājus nedaudz izaicināt – mesties kopā ar Martu un Gustavu lasīšanas tūrē un līdz 2021.gada beigām izlasīt vismaz 21 no sarakstā esošajām grāmatām. Lasītāji aicināti dalīties ar bildēm un video no procesa, lietojot mirkļbirku #RaidījumsLiteratūre.

"Literatūre" komanda sagatavojusi sarakstu ar grāmatām, kas tiks apskatītas raidījumā. Ikvienam ir iespēja sarakstu izdrukāt pašam vai saņemt uz vietas bibliotēkā, lai atzīmētu izlasītās grāmatas. Sarakstā ietvertie izdevumi šeit:

