LIZDA neizslēdz iespēju pagarināt streiku, ja tuvākajās dienās netiks izpildītas streika vienošanās

Lēmumu par turpmākajām rīcībām LIZDA Padome pieņems, balstoties uz situācijas attīstību tuvākajās dienās. Vanaga cer, ka pedagogu protesta gājiens un streiks liks politiķiem aizdomāties par to, ka "nepieciešams darīt savu darbu tikpat apzinīgi kā to dara izglītības un medicīnas nozares darbinieki".



Ja pēc trīs streika dienām nekas nemainīsies, LIZDA tiks sasaukta ārkārtas valdes sēde, lai lemtu par tālākajām rīcībām. To starpā varētu būt arī demisijas pieprasījumi.

Jau ziņots, ka pirmdien LIZDA rīkotajā protesta gājienā piedalās vairāki tūkstoši izglītības un medicīnas iestāžu darbinieku, lai prasītu "cieņpilnu un atbildīgu attieksmi" pret nozarēm. Gājiens iesāks trīs dienu streiku.

Arodbiedrībā norādīja, ka protesta gājienā piedalīsies 7500 pedagogu, tostarp zinātnes institūciju pārstāvji, jo streika prasības par pedagogu atalgojumu un slodzes grafiku attiecas arī uz viņiem. Šobrīd savu dalību ir apstiprinājuši darbinieki no Latvijas Zinātnes akadēmijas, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes, Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citām.



Protesta gājienā piedalīsies arī universitāšu studentu padomes un studenti.