Līdz 10. decembrim Jumpravas kultūras namā būs apskatāma Lielvārdes mūzikas un mākslas skolas (LMMS) Jumpravas audzēkņu darbu izstāde "RaDīTpRiEkS". Izstādi var apmeklēt darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00 un pasākumu laikā.

Lai vienotos par citu apmeklējuma laiku, lūdzam zvanīt 25450061 vai rakstīt .

Saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem, izstādi var apmeklēt:

– pieaugušie ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu,

– bērni līdz 12 gadu vecumam bez Covid-19 testa,

– bērni, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu – uzrādot Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

Apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam.

Atgādinām, ka apmeklējot izstādi, jāievēro visi epidemioloģiskie noteikumi.

