Konkursā piedalījās mūzikas skolu audzēkņi no visas Latvijas, arī seši Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Dalībnieki sacentās vairākās kategorijās un vecuma grupās. Konkursa žūrijas sastāvā šogad bija kora "Anima" diriģente, komponiste, ansambļu "Latvian Voices" un "Neaizmirstulītes" dziedātāja Laura Leontjeva, Ventspils Mūzikas vidusskolas direktora vietniece mūzikas vidusskolas mācību darbā, komponiste, kura piedalījusies visu konkursu "Jūras Zvaigzne" izvērtēšanā Maija Solovjova un Latvijas Nacionālās operas soliste, izcila kamermūzikas interprete, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore Ieva Parša. Žūrijas locekļi dalībniekiem piešķīra ne tikai godalgotas vietas, bet arī dažādas nominācijas.
Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi saņēmuši augstu novērtējumu par sniegtajiem priekšnesumiem.
Kategorijā A1 (dalībnieki vecumā no 7 – 8 gadiem):
1.vieta Agnesei Dzalbei (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko).
Kategorijā A2 (dalībnieki vecumā no 9 – 11 gadiem):
1.vieta un nominācija "Spilgtākais skatuviskais tēls" Katrīnai Leščinskai (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko);
2.vieta Amandai Jankovskai (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko);
2.vieta Emīlijai Žukelei (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko);
Atzinība Justīnei Plotei (ped. Baiba Klepere, kcm. Marina Kravčenko).
Kategorijā A4 (dalībnieki vecumā no 14 – 16 gadiem):
2.vieta un nominācija "Stabilākais priekšnesums" Ansim Mednim (ped. Mārīte Puriņa, kcm. Inese Medne).
Īpašo žūrijas pateicību saņēmusi pedagoģe Baiba Klepere.
Paldies audzēkņu pedagoģēm Baibai Kleperei un Mārītei Puriņai, kā arī koncertmeistarēm Marinai Kravčenko un Inesei Mednei par dalībnieku sagatavošanu konkursam. Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola ļoti lepojas ar savu audzēkņu un pedagogu sasniegumiem!