LNSO stīgu kvarteta sastāvā muzicēs:
Sandis Šteinbergs - LNSO I vijoļu grupas koncertmeistars kopš 1994. gada. Valērija Gergijeva vadītā Pasaules miera orķestra mūziķis. Saņēmis Lielo mūzikas balvu 2004 (par spožu solo veikumu) un 2012 (kategorijā “Par izcilu darbu ansamblī”). No 1996. gada līdz 2012. gadam Sandis bija orķestra KREMERATA BALTICA koncertmeistars.
Raimonds Melderis - LNSO II vijoļu grupas mūziķis kopš 1996. gada. Baroka mūzikas ansambļa SANSARA un salonmūzikas ansambļa TANGO SIN QUINTO dalībnieks. Piedalās senās mūzikas projektos Latvijā, Baltijā, Skandināvijā un citviet Eiropā. Kā orķestra KREMERATA BALTICA mūziķis kopā ar Gidonu Krēmeru atskaņojis Astora Pjacollas mūziku daudzās pasaules koncertzālēs. Vairākus gadus bijis jaunās mūzikas festivāla ARĒNA izpilddirektors.
Arigo Štrāls -LNSO altu grupas koncertmeistars kopš 1995. gada, orķestrī spēlē kopš 1981. gada. JVLMA ieguvis maģistra grādu. Bijis orķestra RĪGAS KAMERMŪZIĶI altu grupas koncertmeistars visu tā pastāvēšanas laiku (1988–2006), piedalījies NORDIC SYMPHONY ORCHESTRA projektos, muzicējis dažādos kameransambļos un kamerorķestros, to skaitā piedalījies baroka mūzikas koncertos un ieskaņojumos. Uzstājies kā solists Eiropā un Japānā. Nominēts Lielajai mūzikas balvai 2009 kategorijā “Par izcilu darbu ansamblī”.
Ainārs Paukšēns - LNSO čellu grupas mūziķis kopš 2007. gada. Radošās baroka apvienības TAUREŅI DEBESĪM, renesanses mūzikas ansambļa LUDUS un LNSO čellistu ansambļa DREAM TEAM dalībnieks. Kopš 2009. gada spēlē stīgu kvartetā kopā ar LNSO mūziķiem. Ainārs komponējis mūziku vairākām dokumentālajām un animācijas filmām, radio un TV reklāmām un sadarbojies ar daudziem Latvijas populārās mūzikas māksliniekiem.
Biļetes uz koncertu var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZES tīklā un internetā šeit:
Biļetes cena 20 EUR. 15% atlaide ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasē)
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.