Ministru kabineta apstiprinātās izmaiņas rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" nosaka, ka atskaites punkts klātienes mācību uzsākšanai ir 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde. Turpmāk Slimību profilakses un kontroles centrs trešdienās apkopos datus un publicēs to pašvaldību sarakstu, kas atbilst drošas skolas kritērijiem. Ja uz kārtējās kalendārās nedēļas trešdienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir līdz 200, mācības klātienē var uzsākt 1.- 4. klase.
Atbilstoši šim principam, no 22.februāra klātienes mācības varēs uzsākt 25 novados: Alsungā, Aucē, Cesvainē, Burtniekos, Dagdā, Durbē, Ērgļos, Krustpilī, Kuldīgā, Ķegumā, Mālpilī, Naukšēnos, Neretā, Pāvilostā, Pļaviņās, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Siguldā, Skrīveros, Skrundā, Tērvetē, Vecumniekos, Vecpiebalgā un Mērsragā.
Šobrīd Lielvārdes novads šajā sarakstā nav iekļauts, līdz ar to mācības izglītības iestādēs visās klašu grupās turpinās attālināti.
Sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai, gadījumā ja situācija mainās, varam droši atsākt mācības klātienē 1.-4. klašu skolēniem.