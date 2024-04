Mācību gads Ogres novada skolās noslēdzies 38 skolēniem no Ukrainas

Ogres 1.vidusskolas direktore Ilze Butevica skaidro, ka šajā mācību gadā mācības Ogres 1.vidusskolā uzsāka 18 ukraiņu skolēni no 1. līdz 11.klasei, bet nākamajā mācību gadā mācības plāno turpināt 14 skolēni.



“9.c klasē septembrī mācības uzsāka trīs ukraiņu skolēni - Arturs, Mikita un Vladislavs. Skolēnus iepazinām kā ļoti draudzīgus, atsaucīgus un sportiskus. Labprāt iesaistījās visos skolas pasākumos un ar lielu centību strādāja, lai apgūtu latviešu valodu. Arturs un Mikita apmeklē arī Ogres Basketbola skolu, spēlē U16 komandā un uzskata, ka basketbols šeit ir augstā līmenī, tādēļ ar lielāko prieku apmeklē visus treniņus,” saka skolas direktore.



Skolēni, pabeidzot 9.klasi, kārtoja tādus pašus centralizētos valsts pārbaudes darbus kā Latvijas skolēni, kā atbalstu saņemot tikai laika pagarinājumu latviešu valodas eksāmenā. Eksāmenos iegūti labi rezultāti, un puiši plāno iestāties un turpināt mācības jaunajā Ogres Valsts ģimnāzijā. “Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu un atsaucību!” ir pateicīga I.Butevica, piebilstot, ka arī visu trīs skolēnu mammas ir atradušas darbu tepat Ogrē - uzņēmumā “Fazer” un Ogres slimnīcas Rentgenoloģijas nodaļā.



Ogres novada Izglītības pārvalde informē, ka Ogres novada pašvaldības deviņās vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs maijā bija reģistrēti 34 bērni no Ukrainas, no kuriem 20 ir piecus sešus gadus veci un 14 vecumā no pusotra līdz četriem gadiem. Deviņi bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte” Ogrē, seši bērni – “Strautiņu” Ogrē un “Gaismiņu” Ķegumā, pieci bērni – Suntažu pirmsskolas grupu. Pēc Ogres novada Izglītības pārvaldē pieejamajiem datiem, pagājušā gada maijā pirmsskolas izglītības iestādēs bija reģistrēts 41 ukraiņu bērns, bet skolās – 69.