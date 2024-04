Mācību priekšmetu olimpiādēs šajā mācību gadā apbalvoti 467 skolēni

Šī mācību gada ietvaros aizvadītas 14 mācību priekšmetu olimpiādes. Klātienes pasākumā apbalvoti olimpiāžu laureāti šādos priekšmetos: latviešu valoda un literatūra, angļu, franču un vācu valoda, ekonomika, filozofija, matemātika un vēsture. Godalgas par sasniegumiem jau piešķirtas bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, fizikas, informātikas (programmēšanas) un latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāžu dalībniekiem.



Svinīgajā pasākumā audzēkņi saņēma Valsts izglītības satura centra apbalvojumu, olimpiāžu satura izstrādes komandu, ārvalstu vēstniecību Latvijā un universitāšu specbalvas, kā arī īpašas balvas no atbalstītāja Brain Games: “Jūtamies gandarīti par iespēju atbalstīt jauniešus. Vēlam visiem panākumus un attīstību nākotnē un brīvajā laika atcerēties arī atpūsties, uzspēlējot kādu galda spēli!”



Dalībnieku skaits mācību priekšmetu olimpiādēs neapšaubāmi liecina par to, ka skolēniem ir nezūdoša interese par zināšanu un prasmju pilnveidošanu ārpus ierastā mācību procesa. Šogad mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušies vairāk kā 18 000 skolēnu novadu posmā, un no tiem 1445 skolēni tika uzaicināti uz valsts posma olimpiādēm, savukārt apbalvoti kopumā 467 skolēni.



Šī gada olimpiāžu tēmas skolēnus raisīja domāt par latviešu uzņēmējdarbību līdz pirmajam pasaules karam (vēstures olimpiādē), par enerģijas tirgus pārmaiņu laikiem (ekonomikas olimpiādē). Lasītprasmi un literatūras izpratni veicināja dzejas krājums pusaudžiem “Netikumīgie”, Luīzes Pastores piedzīvojumu stāsts “Laimes bērni” un modernista Linarda Tauna un viņa kopotās dzejas grāmata “Dzeja” (latviešu valodas un literatūras olimpiādē), savukārt svešvalodu zināšanas bija jāpierāda tādās tēmās kā “Iespējas un izaicinājumi 21. Gadsimtā”, “Eiropas daudzvalodības problēmas un digitālo tehnoloģiju izmantošana. Franču valodas vieta Latvijā”, politika, mediju pasaule izglītība un nākotnes plāni.



“Jūs esat mūsu nākotne – ir būtiski svarīgi, lai gūstat zināšanas, atrodat spēku un pacietību, darot vairāk ārpus ierastā. Sasniegumi ir ļoti nozīmīgs solis, kad pateicamies viens otram par drosmi piedalīties, veltīto laiku gatavojoties, par pacietību mācīt, par intensitāti sagatavot. Lai arī šis process reizēm mēdz būt izaicinājumiem pilns, un tieši skolotāji, vecāki un citi līdzcilvēki spēj jūs iedrošināt uz augstākiem panākumiem,” ar novēlējumu godalgu ieguvējus sveic Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.



Izsakām pateicību ikvienam sadarbības partnerim, kas sniedzis atbalstu šajā mācību priekšmetu olimpiāžu sezonā. Fotogrāfijas no klātienes apbalvošanas pasākuma pieejamas šeit.



Mācību priekšmetu olimpiādes īsteno Valsts izglītības satura centrs, ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.