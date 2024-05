Madlienā mūzika C vitamīna krāsās

Sieviešu koris «Rasa»: dibināts 1997. gadā Ogres Tautas namā, nemainīgā kora mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa, kas spīdoši vada arī sieviešu kori «Dzintars», Rīgas Doma kora skolas meiteņu kori, kopš 2003. gada ir Ogres novada koru virsdiriģente, Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece un vēl, vēl, un vēl… Kora sastāvu veido draudzīgas, dziļi inteliģentas, mākslinieciski apgarotas dziedātājas, kas ikdienai dvēseles piepildījumu rod, atrod mūzikā un latvju lielajā Tautas Dvēselē. Repertuārā klasika, populāru skaņdarbu savdabīgi aranžējumi, arī lielformas skaņdarbi ar orķestri, publikas iemīļotas dziesmas.

Par pūtēju orķestri «Madliena» paši madlienieši un kaimiņu pagastu kultūras mīļotāji zina labāk – tā ir Madlienas mākslas goda zīme, kura jau izsenis ragu mūzikas skaņās sirdi no krūtīm laukā velk ne tikai zaļumballēs. It sevišķi, ja ik niansē pavada šarms, elegance, kāda piemīt orķestra diriģentei Katrīnai Martai Stokai: viņas zižļa visniecīgākajam mājienam ik sekundes simtdaļā klausa vairāk nekā trīsdesmit pūtēju pulks.

Pirms sākuma ne mazākās drūzmas, mākslinieku sejas miera pilnas, bet zinu gan: pirms uznāciena neviens bez neliela satraukuma nav izticis. Sasveicinos ar orķestra vecmeistaru Aivaru Jansonu, viņa smaidā vien muzikantiem saprotams humors un filozofisks miers.

Sparīgu aplausu pavadā uznāk sieviešu koris «Rasa». Dāmas viegli atbrīvotas, nevienas liekas kustības: tikai tik, cik vajag stājas improvizācijai. Iedibināta tradīcija: piesaistīt ļaudis ar dziesmām, kas cilvēkam dziļi sirdī. Vadmotīvs «C vitamīns krāsās» izvēlēts ar labu nozīmību, bet ļauj to tulkot katra uztverei vajadzīgi: C vitamīns veselībai, labam jokam, garastāvoklim, pretlīdzeklis nomācošām debesīm un skumjām, bet krāsas mīt visur, visdziļāk, protams, dvēselē. Programmas pieteicēja smaida, kad ziedoņa pievārtē piesaka «Dziesmiņu par Jauno gadu», kura vēsta par visām gada dabas norisēm. Imanta Kalniņa dziesmā ar Māra Čaklā vārdiem «Mērijas un Džona duets» kora dzidrās balsis lieliskā vokālā sniegumā liek sirdij sastingt no satriecoši, bet dziļi jaušamā, kur melodija ar vārdiem saplūst aizgrābjošā veselumā:

«Un putni pārnāk mājās,

Un paceļ lapas zars,

Un grūta sala vidū

Ir modies pavasars.»

To pašu noskaņu, atskārsmi par C vitamīnu un krāsām uzbur Raimonda Paula senā dziesma «Mežrozīte» ar Alfrēda Krūkļa vārdiem: «Mežrozīte sarkanā, Tu kā liesma spītīgā skurbumā, Pat lietū un negaisā, Mirdzi laukā.» Citās krāsās, melodijās sirdi saviļņo Raimonda Paula «Dzel manī sauli» ar Jāņa Petera vārdiem, turpina Gunāra Freidenfelda «Kaktuss» ar Gunāra Selgas vārdiem: «Zilganā tālē, viļņotā tālē mīļais jau mājup brauc.» Dziesmu pavadījumus jūtīgi spēlē pianiste Dzintra Vīcupe. Vadmotīvs C vitamīna krāsās iztur konsekventu virzību visā lielā koncerta laikā. Jebkuru uzstāšanos publika uztver ar aplausiem, kuri teju pieprasa skaņdarba atkārtošanu. Nevar uzskaitīt visu dāmu repertuāru, bet vadmotīvs vijas cauri abiem – kora un orķestra – koncertiem.

Un nu ar ierastu, vieglu precizitāti ik kustībā uznāk pūtēju orķestris «Madliena». Eleganti, ar vīrišķīgu šarmu, īpaši sarkanās uniformās, laikam sarkans arī ir krāsa... Pēc profesionāla bungu piesitiena visi – gan dāmas, gan kungi, gan pavisam jauni un ar sirmām galvām – enerģiski pieceļas, paklanās, un jau atskan vētraini aplausi. Manas paaudzes ļaudis ar pirmajām mūzikas taktīm jūtīgi sarosās: blakus sēdētāja pačukst, ka nevar, kājas cilājas pašas, gribas dejot! Pūtēji izspēlē veselu muzikālu krāsu paleti četru skaņdarbu popūrijā. Neminēšu autorus: «Dzeltenie kalni», «Dzeltenais mēness», «Zilais tango», «Zaļā, zaļā zāle», «Rozā pantera», «Dzeltenā zemūdene». Koncerta fināls īpaši svinīgs un iedvesmojošs. Koris kopā ar orķestri izpilda skaņdarbu no filmas «Ozas zemes burvis» un Raimonda Paula dziesmu «Sudraba pulkstenītis» ar Guntara Rača vārdiem. Sākums labs, beigas izcilas. Zibenīga skatuves pārkārtošanās, kopīgas bildes un sirsnīga atvadīšanās. Ejot laukā, kāda cienījama izskata dāma smaida un smaida: «Vienam vakaram manai sirdij tik daudz, tik daudz!»