Madlienas pensionāri īstenojuši projektu par godu pagasta 100 gadu jubilejai

Vispirms tika demontētas flīzes no degradētās fona sienas, veikta sienas apstrāde – gruntēts, uzklāts apmetums un dekoratīvais apmetums, uzstādīti 6 betona puķu podi ar ziedošiem augiem, no jauna apmests ar dekoratīvo apmetumu. Papildus tika apstrādātas blakus esošās sienas un uzstādīts vides objekts. No projekta realizācijas tiešu labumu gūs vietējie Madlienas iedzīvotāji, cilvēki, kuri brauc cauri Madlienai, kā arī tūristi, kuri apmeklē Madlienu.
Mums pašiem prieks par padarīto darbu. Viens Madlienas stūrītis ticis skaistāks! Darba grupa izsaka paldies Ogres novada pašvaldības domei par finansējumu, paldies čaklajiem pensionāriem, kuri aktīvi piedalījās darbos, paldies Teiksmai Gailītei par atbalstu, pašvaldībai, māksliniecei Ingrīdai Sūnai par skaisto vides objektu – 100.