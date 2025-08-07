Ceturtdiena, 07.08.2025 22:54
Alfrēds, Fredis, Madars
Ceturtdiena, 07.08.2025 22:54
Alfrēds, Fredis, Madars
Trešdiena, 6. augusts, 2025 14:21

Madlienas pensionāri īstenojuši projektu par godu pagasta 100 gadu jubilejai

Rasma Vērpēja, projekta darba grupas dalībniece
Madlienas pensionāri īstenojuši projektu par godu pagasta 100 gadu jubilejai
Foto: Ogres novads
Trešdiena, 6. augusts, 2025 14:21

Madlienas pensionāri īstenojuši projektu par godu pagasta 100 gadu jubilejai

Rasma Vērpēja, projekta darba grupas dalībniece

Pateicoties iespējai piedalīties projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā“ un saņemot finansējumu projektam “Dāvana – Madlienai 100”, iedzīvotāju grupa “Kopā to varam” kopā ar citiem Madlienas pensionāru biedrības “Sisegale” biedriem un atbalstītājiem izveidojusi estētisku dzīves vidi, uzlabojot publisko ārtelpu Madlienas centrā pie administrācijas ēkas.

Vispirms tika demontētas flīzes no degradētās fona sienas, veikta sienas apstrāde – gruntēts, uzklāts apmetums un dekoratīvais apmetums, uzstādīti 6 betona puķu podi ar ziedošiem augiem, no jauna apmests ar dekoratīvo apmetumu. Papildus tika apstrādātas blakus esošās sienas un uzstādīts vides objekts. No projekta realizācijas tiešu labumu gūs vietējie Madlienas iedzīvotāji, cilvēki, kuri brauc cauri Madlienai, kā arī tūristi, kuri apmeklē Madlienu.

Mums pašiem prieks par padarīto darbu. Viens Madlienas stūrītis ticis skaistāks! Darba grupa izsaka paldies Ogres novada pašvaldības domei par finansējumu, paldies čaklajiem pensionāriem, kuri aktīvi piedalījās darbos, paldies Teiksmai Gailītei par atbalstu, pašvaldībai, māksliniecei Ingrīdai Sūnai par skaisto vides objektu – 100.

mceu_93927500611754479246886.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.