“Ļoti vēlos strādāt savā novadā, sava novada labā, jo tiešām izjūtu to kā savas mājas,” uzsver Anita Avišāne, kura Ogres novadā dzīvo jau vairāk nekā 20 gadus un līdz šim profesionālo pieredzi guvusi gan Ikšķiles vidusskolā, gan Rīgas Tehniskajā universitātē.
A.Avišāne uzsver – nozīmīgākais pirmais solis būs iepazīt cilvēkus, uzklausīt skolotājus, skolēnus, vecākus un kopienu, lai kopīgā dialogā veidotu stipru, vienotu un uz sadarbību balstītu Madlienas vidusskolu.
“Tas nebūs ne mans vienpersonisks lēmums, ne Ogres novada vadības lēmums – tas būs mūsu kopīgā dialogā pieņemts lēmums par katru no skolām,” saka Anita Avišāne.
Viņa atzīst, ka pārmaiņu laikā būtiskākais ir veidot vienotu komandu: lai skolotāji, skolēni un kopienas justos sadzirdētas un kopā spētu sasniegt iespējami labāko rezultātu.