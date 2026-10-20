Maestro Pauls saņems Ministru kabineta balvu par mūža ieguldījumu

Ministru kabineta balva par Latvijas, Somijas un Igaunijas kultūras un diplomātisko sakaru stiprināšanu, Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ilggadēju ieguldījumu literatūrā, tulkošanā un publicistikā piešķirta rakstniecei, publicistei, tulkotājai, diplomātei un sabiedriskajai darbiniecei Annai Žīgurei.
Valdības otrdienas sēdē atbalstīts arī lēmums piešķirt Ministru kabineta Atzinības rakstu Bauskas pils muzeja bijušajam direktoram Mārim Skanim par nozīmīgu ieguldījumu Bauskas pils muzeja attīstībā un Latvijas kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanā, izpētē un popularizēšanā.
Tāpat ar Atzinības rakstu godinās Latvijas Nacionālās bibliotēkas norišu cikla "Latviešu grāmatai 500" komandu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras un nacionālās identitātes stiprināšanā, veicinot sabiedrības izpratni par latviešu grāmatas, valodas un rakstītā vārda vēsturisko nozīmi un aktualitāti.
Atzinības rakstu saņems arī rakstniece, redaktore, publiciste un žurnāla "Domuzīme" galvenā redaktore Rudīte Kalpiņa par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūras, publicistikas un kultūras procesu attīstībā, veicinot latviešu literatūras izaugsmi, kultūrvēsturiskās atmiņas saglabāšanu un kultūras periodikas attīstību Latvijā.
Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts pedagoģei Intai Udodovai par ieguldījumu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības attīstībā un mūzikas teorijas mācību līdzekļu izstrādē, kā arī mākslas zinātniecei Rūtai Kaminskai par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mākslas un kultūras mantojuma pētniecībā, dokumentēšanā un saglabāšanā, kā arī kultūras mantojuma popularizēšanā un zināšanu nodošanā nākamajām paaudzēm.
Atzinības rakstu saņems arī uzņēmējs, kinoproducents un režisors Andrejs Ēķis par ieguldījumu Latvijas kino nozares attīstībā, sekmējot ārvalstu investīciju piesaisti un starptautisko sadarbību, kā arī popularizējot Latviju kā pievilcīgu vietu filmu uzņemšanai.
Ar Atzinības rakstu godinās arhitektu, arhitektūras doktoru Juri Dambi par izcilu un ilggadēju ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības sistēmas attīstībā, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanā un Latvijas kultūras mantojuma vērtību stiprināšanā nacionālā un starptautiskā mērogā.
Ministru kabineta Atzinības rakstus kultūras nozares personībām KM organizētā, svinīgā pasākumā pasniegs kultūras ministrs.
Kā aģentūru LETA informēja Ministru kabineta preses sekretāre Laura Krastiņa, valdība atbalstīja Ministru kabineta balvas piešķiršanu Latvijas Paralimpiskās komitejas bijušajai prezidentei Daigai Dadzītei par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas sporta nozarē un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanā sabiedrībā.
Savukārt SIA "ASNS Ingredient" valdes loceklim, lauksaimnieku kooperatīva "LATRAPS" izveidotājam un ilggadējam vadītājam, agronomam Edgaram Ružam balva piešķirta par ieguldījumu ārvalstu investīciju piesaistē, sekmējot Latvijas starptautisko konkurētspēju.
Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes profesoram medicīnas doktoram Mārcim Lejam valdības balva piešķirta par izcilu un ilggadēju ieguldījumu onkoloģijas, vēža profilakses, agrīnas diagnostikas un medicīnas zinātnes attīstībā Latvijā, kā arī jauno zinātnieku sagatavošanā.
Rīgas Stradiņa universitātes profesorei, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķei un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Hematoloģijas klīnikas vadītājai medicīnas doktorei Sandrai Lejniecei balva piešķirta par mūža ieguldījumu Latvijas medicīnas zinātnē un veselības aprūpes sistēmas modernizācijā.
Ministru kabineta balva ir Latvijas valdības augstākais apbalvojums - nākamais augstākais aiz Triju Zvaigžņu ordeņa. Balvas laureāti svinīgā ceremonijā saņems Ministru kabineta Goda diplomu, Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīti un naudas balvu 10 000 eiro apmērā.
Valdība sēdē nolēma piešķirt 37 Ministru kabineta Atzinības rakstus personām, lai izteiktu valdības atzinību par izciliem sasniegumiem dažādās jomās.
Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām, tai skaitā ārvalstniekiem, par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.
Ierosinājumu par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Apbalvošanas padomē iesniedz Ministru prezidents, ministri, pašvaldību vadītāji, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis vai citu nevalstisko organizāciju vadītāji. Ministru kabineta Atzinības rakstu Ministru kabinets nodibināja 1995. gada aprīlī.