"Latvija, mēs turpinām svinēt Tavus svētkus! Diriģents Māris Sirmais mums atrakstīja ziņu: “Man šodien piezvanīja Raimonds Pauls un viņš vēlas rīt atbraukt pie Ikšķiles kora uz mēģinājumu!” tā savu ierakstu sociālajā tīklā Facebook iesāk jauktā kora pārstāvji.
Viņi atzīst, ka visus dalībniekus pāršalcis sirsnīgs prieks un pagodinājums. "Tā mēs vakar klejojām, dziedājām un pat dejojām kopīgi pirmatskaņojot Maestro mums komponēto dziesmu “Latvija” ar Guntara Rača vārdiem. "
Kad pārņem "balta skaudība"
Ieraksts izpelnījies lielu komentētāju atsaucību, tostarp arī pats Guntars Račs nav palicis malā: "Paldies! Patiess prieks dzirdēt pirmatskaņojumu! Saules mūžu korim un dziesmai!"
Daïga Stalberga Senoussaoui: "Ak šis Maestro! Nebeidz un nebeidz pārsteigt!!! Laimīgais Ikšķiles koris par šādu pagodinājumu! Un vēl dziesma!"
Valda Rubene arī izsaka daudz pateicību gan korim, gan Raimondam Paulam un Mārim Sirmajam. "Visi dalībnieki bija kā.saulesstari, kas iemirdzējās šai vēsajā pavasara dienā. Jaunība staro un izplata savu iekšējo sirdsprieku par dziesmu,autoru un tik tiešo iepēji muzicēt kopā. Paldies, ka dalījāties ar savu sirdsprieku!"
Agnete Murzova dodot savu novērtējumu, raksta: "Tukums, kā jau Tukums, bet Jūs, Ikšķiles koris, esat tik pat liels Latvijas smukums! Lieliska dziesma, skaisti dziedātāji, brīnišķīgs diriģents un pats Maestro!!! Var tikai ar baltu skaudību skatīties un klausīties... Priecājos, redzot savu labu draugu Olitu dziedātāju rindās. No sirds vēlu veiksmi un lielā sapņa piepildīšanos! Esat vērti nest mūsu zemes vārdu tālak pasaulē!!! Dariet to godam!"
Facebook kora lapā dzirdams un skatāms neliels mēģinājuma fragments, kurā kora dalībnieki kopā ar Maestro izdzied īpašo dziesmu. Inta Freimane to klausoties, raksta: "Sirds pārpilna emocijām klausoties, ka liekas, pārplīsīs.Un raudiens nāk, un nevar apturēt....no laimes, ka man dots dzīves mirklis to redzēt un dzirdēt. Bezgala mīļais Raimonds Pauls, Māris Sirmais un mūsu mīļā LATVIJA!"