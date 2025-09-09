Mājas kafejnīcu dienas 2025 Ogres novadā jau šajā nedēļas nogalē

Laikā, kad ienākusies vietējā raža – dārzeņi, augļi, ogas un citi lauku labumi, ko viesiem celt galdā, 23 Mājas kafejnīcas priecēs ar daudzveidīgu garšu un aktivitāšu piedāvājumu – uzkodām, sātīgiem un izsmalcinātiem pamatēdieniem, aromātiskām zupām un saldiem desertiem.
Šogad savas Mājas kafejnīcas Ogres novadā viesiem būs atvērtas šādās vietās:
- Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā
“LĪBIEŠU IELAS KAFEJNĪCA”, Lībiešu iela 30, Ikšķile
“RIEKSTOTĀJI”, Tīnūžu šoseja 7, Ikšķile
"UGLY CAKE", "Ielejas", Tīnūžu pagasts
KĻAVU KRASTI KAFEJNĪCA “PIE UPĪTES” (Atpūtas parks "Kļavu krasti), "Krastiņi", Tīnūžu pagasts
“WILD WAKE & FLAVOR FLIP”, "Meža Selēkas", Tīnūžu pagasts (Veikparks "Wild Wake")
“GARDĒŽU SALA-FRANCIJAS NOSKAŅĀS”, Bajāri 1, Tīnūžu pagasts
“TURKALNES MUIŽAS ALUS UN SIDRA DARĪTAVA”, Turkalne-1, Tīnūžu pagasts
- Ogrē
“STALLIS UN DAKŠAS”, Rīgas iela 14a, Ogre, (Ogresgrīvas pusmuižas stallis)
“MEŽA KAFEJNĪCA”, Brīvības iela 30, Ogre
“MEŽMALAS DĀRZS”, Gaismas prospekts 3, Ogre
ĀRA KAFEJNĪCA “LAPSU MĀJAS SIERS”, Ogres iela 4, Ogre
- Ogresgala, Tomes un Lielvārdes pagastos
“SAMTAINĀ ROMANCE”, Ābeļu iela 12, Ogresgals, Ogresgala pagasts
VIESĪBAS "ZAĻUMNIEKU" ĀBEĻDĀRZĀ, "Zaļumnieki", Ogresgala pagasts
“PASĒDĒSIM DOBELNIEKOS”, Dobelnieki, Ogresgala pagasts (“Z/S Dobelnieki briežu dārzs”)
“GARŠU SĒTA”, "Grantslejas", Tomes pagasts
“DZĪVAIS MĀLS”, Ķieģeļceplis 3, Tomes pagasts
MĀJAS KAFEJNĪCA “LŪŠU DRAVĀ”, “Stropēni”, Lielvārdes pagasts
- Suntažu, Taurupes, Ķeipenes un Meņģeles pagastos
“UFO BURGERNĪCA “PASTA MĀJA”", "Pasts", Suntaži, Suntažu pagasts
MĀJAS KAFEJNĪCA “JAUNMAČIŅI”, “Jaunmačiņi”, Suntažu pagasts
“ĒD PATS, UZCIENĀ DRAUGUS!”, “Margas”, Ķeipenes pagasts
“PICU BALLE”, Krustiņi-1, Ķeipene, Ķeipenes pagasts
“BAUDI PLAUDI”, "Laivu māja", Taurupes pagasts
“DESAS GALS”, “Gnēžas”, Meņģeles pagasts
Vairāk informācijas par katru Mājas kafejnīcas piedāvājumu atrodama vietnē www.majaskafejnicas.lv vai www.visitogre.lv.