Kopā arī mācoties! Jauna grāmata, kas atklāj 14 ģimeņu patieso pieredzi par mājmācību Latvijā

Mīti pastāv – par tiem jārunā!
Lasītāji grāmatā atradīs 14 personiskus latviešu mājmācības ģimeņu stāstus, apkopotus statistikas datus par mājmācības tendencēm Latvijā un citviet pasaulē, kā arī reālu mājmācības mammu sniegtas atbildes uz jautājumiem par mammas kompetenci mācīt. Piemēram, ko var iemācīt bez pedagoģijas grāda? Vai bērnam nebūs robi zināšanās? Vai iespējams Latvijā iztikt ar vienu algu un citiem jautājumiem.
A.Ābola skaidro, ka jaunā grāmata aicinās pārvērtēt ierastos priekšstatus par to, kā un kur bērni var iegūt kvalitatīvu izglītību. Apkopotie pieredzes stāsti lauzīs populāros mītus, piemēram, par socializēšanos, parādot, kā mājmācības bērni veiksmīgi iekļaujas sabiedrībā un mācās komunicēt ārpus sava dzimšanas gada rāmjiem.
Grāmatas otrā daļa aplūko mājmācības lauciņa statistiku un mājmācības mammu sniegtās atbildes uz tipiskākajiem jautājumiem par mājmācību, piemēram, allaž dzirdamais - kā tad ar socializāciju?
Apkopoti reālie pieredzes stāsti
Grāmatas “Mājmācībā var!” pamatā ir 14 latviešu ģimeņu pieredzes stāsti. Mājmācības mammas gan no Latvijas galvaspilsētas un citām lielajām pilsētām, gan no laukiem šajos stāstos atklāti dalās ar savu ikdienas realitāti – gan ar sākotnējām šaubām, sistēmas izaicinājumiem un apkārtējo neizpratni, gan ar milzīgo gandarījumu, redzot savus bērnus augam ar nezūdošu zinātkāri un veselīgu pašapziņu.
Viens no pieredzes stāstiem pieder mājmācības entuziastei mammai Nadīnai Grigulei. Viņa saka – “Audzināt savus bērnus diendienā ir ģimenes modelis, kādu mēs vēlējāmies. Jā, ir izaicinājumi, ir arī grūtības. Tomēr ir tik skaisti, ka bērni mijiedarbojoties var augt kopā un iepazīt viens otru. Kopā pavadītais laiks veicina draudzību, mīlestību, ģimeniskumu, cieņu un empātiju vienam pret otru.”
Arī Dārta Rundele no Salaspils atklāj savus ieguvumus mājmācības izglītības formātam savā ģimenē. “Mājmācībā varam pielāgot mācību programmu sava bērna vajadzībām, tempam un varēšanai. Mums visiem nekad neinteresēs vienas un tās pašas lietas. Kur nu vēl vienā un tajā pašā laikā. Mājmācībā varam koncentrēties un atvēlēt vairāk laika bērna interešu un talantu izkopšanai, vai pievērsties vājajām vietām, kuru izkopšanai ir nepieciešams ilgāks laiks.”
Tieši sādi reālie ģimeņu stāsti līdz šim pietrūkuši latviešu grāmatniecībā, tas arī pamudināja autori. “Vēlos aicināt domāt, jautāt un izdarīt apzinātu izvēli par savu bērnu izglītību. Pārāk bieži bērni tiek sūtīti uz skolu bez rūpīgas izsvēršanas, pieņemot, ka cita varianta nav.”
Viņa cer, ka grāmata kļus par vērtīgu resursu vecākiem, kuri šobrīd apsver mājmācības iespēju vai meklē alternatīvas tradicionālajai skolai, kā arī pedagogiem un ikvienam, kam rūp izglītības nākotne Latvijā.
Grāmata no šīs nedēļas jau pieejama grāmatveikalos.