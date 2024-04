VIDEO: “Māksla iet pie cilvēkiem’’

Jaunie mākslinieki

Jaunieši, kuru darbi tika izvēlēti izstādei, tika atlasīti no skolām, kuras profesionālā līmenī pasniedz mākslas kursu, piemēram, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāņa Rozentāļa vidusskola, Rīgas Dizaina un Mākslas Vidusskolas un citām. Kopumā, izstādē varēja apskatīt astoņu mākslinieku darbus. Kā stāsta izstādes organizētāja, visi mākslinieki ir saistīti ar Ogri un Ogres novadu. Viena no tiem ir Heidija Ūbergano Rīgas Dizaina un Mākslas Vidusskolas, trīs - Marta Karolīne Ziņğīte, Marija Timofejeva unGrieta Bramane no Jāņa Rozentāla Mākslas skolas, Beāte Bērziņa un Ramona Loce ir no Latvijas Mākslas akadēmijas, un ir arī viens Latvijas Universitātes pārstāvis - Artūrs Spila.

Ogres Valsts ģimnāzijas skolniece Vineta Pudule arī piedalījās izstādē kā māksliniece. “Man vienmēr ir paticis fotogrāfēt tieši ar maniem draugiem, iemūžināt spilgtas atmiņas, tā parasti rodas mani darbi”, stāsta Vineta par sava darba idejas rašanos. Vineta izstādē piedāvā apskatīt vairākas savas fotogrāfijas, kurās var redzēt viņas draugus dažādās dzīves situācijās. Vinetai pašai vairāk patīk palikt “aiz kadra”, vairāk būt vērotājai un fiksēt notikumus. Izstādē redzamās fotogrāfijas tapa gada garumā. Vineta, jau kādu laiku pazina izstādes organizatori Annu, un tā tapa ideja par sadarbību izstādes veidošanā. “Man sķita, ka šī ir laba iespēja parādīt savus darbus pārējiem”, bilst jaunā māksliniece. Vineta iesaka visiem jauniešiem, kuri vēlas parādīt sevi, piedalīties izstādēs, vai arī rīkot tās!

Mītu laušana par jauniešu slinkumu

Anna stāsta, ka viņas ģimene ir ļoti radoša, un ideja veidot izstādi radās, lai parādīt uz ko jaunieši ir spējīgi. Sabiedrībā ir stereotipi par jauniešu slinkumu, nespēju kaut ko paveikt bez kapitāla. “Nonācu pie lēmuma, ka es gribu arī saviem draugiem izpalīdzēt, kuru darbus var arī apskatīt un uztaisīt tādu izstādi”. Izstādei nav kādas vienojošās tēmas. Organizatore ļāva pašiem māksliniekiem izvēlēties dažus darbus, kurus viņi vēlējās parādīt. Anna atzīst, ka izstādes kārtošana ir ilgs un grūts process, jo mākslas darbi nav vienādi, un to izkārtošanai bija vajadzīgas vairākas stundas. Anna arī atzīst, ka izstādes gatavošana bija haotiskākais process viņas dzīvē, jo paralēli ir jāgatavojas eksāmeniem, piekļuves darbiem, un viņai sākumā bija bažas, vai viņa to spēs paveikt. Anna ļoti pateicas visiem izstādes dalībniekiem, kuri bija ļoti atsaucīgi, un paši vēlējās piedalīties izstādē.

Pedagogi atzinīgi novērtē jauniešu uzdrīkstēšanos

Izstādi apmeklēja Annas projekta darba vadītāja un Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāja Anete Ezeriete. “Man šķiet, šis ir lielisks piemērs tam, ka ja grib, tad var, un ja ir ideja, tad iespējams nonākt pie tā rezultāta”, stāsta skolotāja par savas skolnieces veikumu. “Manuprāt, tāda forša iespēja pataustīties, kas notiek tai nozarē, un šobrīd Anna sevi brīnišķīgi pierādīja kā izstādes kuratore”, vērtē Annas projekta darba vadītāja. Skolotāja stāsta, ka Anna pati atnāca pie viņas ar ideju par izstādi, jau darba izstrādes sākumā. Izvērtējot savas stiprās puses, viņa mērķtiecīgi īstenoja ieceri. “Es domāju, ka vērtējums, protams, būs ļoti labs”, atzīst Anete Ezeriete. Skolotāja uzskata, ka izstādeir uzskatāms piemērs, ka Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni dara, nevis runā. Darba gaitā Anna, kopā ar projekta darba vadītāju saprata, ka izdodas piesaistīt tieši jauniešu auditoriju - gan māklsiniekus, gan izstādes apmeklētājus. Viens no būtiskiem darba veikuma vērtējumiem būs izstādes apmēklētāju skaits, uzsver projekta darba vadītāja.

Izstādes apmēklētājas vīzija

Elza Roberta Sprikute izstādes apmeklētāja un Ogres Valsts ģimnāzijas skolniece, stāsta, ka viņai visvairāk patika izstādes izkārtojums. Kā arī, viņasprāt, laba doma bija apvienot dažādus māklas virzienus,- gan fotomākslu, gan glezniecību, gan tekstila darbus. “Ir svarīgi parādīt ne tikai vienu mākslas novirzienu, it īpaši no jauniešu mākslas, bet arī paskatīties uz to, kas radīts dažādos mākslas žanros”, ar saviem iespaidiem dalās Elza. “Burtiski jaunieši veido jaunu mākslu”, vērtē Elza.

“Cilvēka estētiskās baudas atklāšana caur multifunkcionālu logu - māksla. Harmonija ar apkārt notiekošo, palīdz iepazīt pašam sevi, citus sev apkārt, iepazīt pasauli caur mākslinieku acīm. Mākslas galerijas ir viens no veidiem, kā cilvēku ievest paralēlā pasaulē, kur savstarpēji mijas intelekts un interpretācijas”, nobeigumā bilst izstādes organizatore Anna.