Pirmdiena, 30. marts, 2026 13:43

“Mana profesija – filmēšana ar dronu”: Jauniešu lasītavā viesojas videogrāfs Edgars Sparāns

Ogres Centrālā biblioteka
“Mana profesija – filmēšana ar dronu”: Jauniešu lasītavā viesojas videogrāfs Edgars Sparāns
Foto: OCB
“Mana profesija – filmēšana ar dronu”, tā par sevi stāsta ogrēnietis Edgars Sparāns, kurš 19. martā viesojās Ogres Centrālās bibliotēkas Jauniešu lasītavā, kur tikās ar Ogres Valsts ģimnāzijas 10.a un 11.b klases jauniešiem un skolotāju Daci Zemīti.

Edgars Sparāns savulaik apguvis grafiskā dizainera profesiju un tajā arī kādu laiku strādājis, taču nejaušības dēļ sācis nodarboties ar sporta pasākumu filmēšanu un drīz vien iepazinies ar pirmajiem droniem, kas kļuvuši par viņa lielo aizraušanos un nu jau arī profesiju.
Šobrīd Edgaram Sparānam ir sadarbības līgumi ar 6 pasaules kompānijām, kurās viņš strādā kā videogrāfs un dronu pilots, un šo gadu laikā pabūts jau 37 pasaules valstīs. Lielākais projekts līdz šim – jau otro gadu ar dronu nofilmētas slēpošanas sacensības Zviedrijā, kur piedalījās 16 000 slēpotāju vienā dienā. Tikmēr brīvajos brīžos viņam patīk filmēt saullēktus un saulrietus.
Tikšanās laikā jauniešiem bija iespēja dzirdēt dažādas videogrāfa darba nianses un dronu pilota amata aizkulises. Jauniešiem bija iespēja ar īpašu briļļu palīdzību pamēģināt drona vadīšanu, dzirdēt daudz aizraujošu pieredzes stāstu, kā arī izpētīt Edgara Sparāna līdzi paņemto tehniku. Videogrāfa un dronu pilota profesija šobrīd ir ļoti pieprasīta, un to varēja just arī tikšanās reizē, jo jaunieši bija aizrautības pilni uzzināt, jautāt un pamēģināt.
Ogres Centrālā bibliotēka pateicas Edgaram Sparānam par atsaucību, atvērtību un iespēju viņu satikt.
Jau aprīlī sarunu ciklā “Iepazīsti profesiju” bibliotēkā viesosies pasākumu vadītājs, radio un interneta personība Lauris Zalāns.
OgreNet iesaka

