Manas mājas Vidzemē: Tīklošanās pēcpusdiena Meņģelē

Vineta Zālīte šobrīd ir atgriešanās ceļā no dzīves Apvienotajā Karalistē un pakāpeniski iekārtojas savā īpašumā Meņģeles pusē. Pasākuma laikā Vineta dalīsies savā pieredzē par atgriešanās procesu, iepazīstinās ar savu saimniecību, kā arī stāstīs par ārstniecības augu vākšanu un pirts tradīcijām.
Dalībniekiem būs iespēja iepazīt apkārtni – paredzēts apmeklēt Meņģeles skatu torni, Dullā Daukas dabas taku un vietējo muzeju. Pie ugunskura vārīsim kopīgu zupu, notiks neformālas sarunas un tīklošanās, lai labāk iepazītu cits citu un stiprinātu saikni.
Pasākums ir bez maksas, taču dalībniekiem līdzi jāņem savi groziņi ar uzkodām.
Praktiskā informācija:
Vieta: Gnēžas 1, Meņģele, Ogres novads
Datums: 7. septembris
Laiks: 12:00–17:00
Pieteikšanās līdz 5. septembrim, rakstot uz e-pastu: vai zvanot pa tālruni 29374285.
Par projektu
Funkciju "Diasporas likuma normu īstenošana (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai "Reģionālās remigrācijas koordinators")" realizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Vidzemes plānošanas reģions.
Latvijas piecos plānošanas reģionos izveidots koordinatoru tīkls. Koordinatoru galvenais uzdevums ir sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu atbilstoši potenciālā remigranta interesēm, kā arī palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū. Plašāka informācija remigrācijas koordinatora darbu pieejama Vidzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē: https://www.vidzeme.lv/darbibas-jomas/remigracija.