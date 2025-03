Martā iespējams apmeklēt bagātīgu klāstu ar izstādēm Ogres novadā

1. Līdz 25. aprīlim Tomes Tautas namā TLMS SAIVA dalībnieču darbu izstāde CEĻĀ UZ PAVASARI.

2. Daigas Avotiņas gleznu izstāde "Krāsu patvērumā" Jumpravas pagasta Kultūras namā apskatāma līdz 31. martam (darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00).

3. Līdz 10. martam Tīnūžu Tautas namā Rīgas TLMS ROTA darbu izstāde ROTĀJAM MŪSMĀJAS.

4. Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē līdz 1. aprīlim apskatāma mākslas studijas RADI izstāde KATRAM SAVI GADALAIKI.

Izstādē piedalās:

Sintija Siņica - ar smalkām un jutīgām krāsu niansēm un lielu neatlaidību panākt sev vēlamo toni.

Edgars Platpīrs- ar vīrišķīgu piegājienu tvert lietas vieglāk, tomēr tehniski tās izstrādāt, bet dažkārt slīgstot romantiskās noskaņās.

Linda Pērkone – bezgala radoša, drosmīga un ātra, viņas idejas plūst un mainās, tās var kļūt arī asprātīgas vai miksēties netradicionālos krāsu sajaukumos.

Ļubova Bojaršinova- strādā rūpīgi un nopietni, ar lielu pacietību izstrādājot katru detaļu. No viņas iznāktu lieliska rokdarbniece, kas varētu izšūt smalkus rakstus.

Viktorija Ķestere - jau pēc izglītības būdama grafiķe, smalki un sievišķīgi uzbur krāsu gammas.

Elīna Oļehnoviča -pie mums ieradusies salīdzinoši nesen, bet ar lielu uzmanību uzklausa dotos padomus un gleznu kā burvis maina sev vēlamajā virzienā.

Linda Andersone - smalki un pacietīgi, liekot detaļu pie detaļas, viņa nekad nav ar sevi mierā… Vienmēr gatava atkal labot, papildināt un mainīt.

Annija Simsone - jauna un skrienoša, daudzpusīga, vēl sevis meklējumos un ar savu radošo dzirksti.

Aicinām aplūkot izstādi pirms un pēc pasākumiem Lielajā zālē, kā arī iepriekš piesakoties Ogres novada Kultūras centra klientu apkalpošanas centrā pa tālruni +371 28312731 vai klātienē. Izstāde apskatāma līdz 1. aprīlim.​

5. Līdz 29. martam Ogres Centrālās bibliotēkas 2. stāva ātrijā apskatāma Imanta Ziedoņa "Krāsaino pasaku" telpisko ilustrāciju izstāde .

6. Līdz 14. martam Krapes pagasta ēkas izstāžu zālē - izstāde AKMENIM DZIĻAS SAKNES .

7. Ikšķilē, jaunajā pašvaldības daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā līdz 3. martam apskatāma Tīnūžu lietišķās mākslas studijas "Tīna" 10 gadu jubilejas izstāde "Pielocīju pilnu pūru, tad varēju rotāties" .

8. Ludmilas Milleres fotoizstāde "Izaugt pie jūras" Tomes bibliotēkā līdz 31. augustam.

9. Biedrības "Dzīvais māls" keramikas darbu izstāde "DAUDZ LAIMES" līdz 31. maijam Tomes bibliotēkā.

Izstāde veltīta biedrības “Dzīvais māls” darbības 10 gadu jubilejai, kura tika atzīmēta 07.09.2024 Māju kafejnīcu dienās ’24.

10. Līdz 29. martam Ogres Centrālajā bibliotēkā apskatāma izstāde "Iedvesmoti Ķeipenē".

Par izstādes kopsaucēju droši var saukt ikgadējo vasaras plenēru. Tas notiek jau 16. gadu un tad Ķeipenē un arī citos pagastos var sastapt māksliniekus ar otām, molbertiem, audekliem ekipējumā. Plenēra noslēgums allaž ir šajā laikā tapušo darbu izstāde. Katrs mākslinieks atstāj savu darbu un tā Ķeipenē ir jau ievērojama gleznu kolekcija. Pārfrāzējot kādu zināmas dziesma frāzi – māksla virmo gaisā. Šis notikums ir rosinājis pieķerties otai un realizēt savus sapņus šīs izstādes dalībniekiem. Katram šis ceļš ir atšķirīgs. Kopīga ir aizrautība un mīlestība uz šo tik meditatīvo nodarbi – uz gleznošanu. Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā. Ieeja – bez maksas.

11. Ogres Mūzikas un mākslas skolas mūzikas jomas ēkas vestibilā starp dīvāniņiem kolorīti iekārtojusies Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde BAHA KODS . Izstāde atvērta līdz 14. martamOgres Mūzikas un mākslas skolā (Brīvības iela 50, Ogre) darba dienās 10:00 - 20:00, sestdienās 10:00 līdz 15:00. Ieeja bez maksas.

12. Ogres Mūzikas un mākslas skolas Izstāžu zālē atklāta keramikas kopizstāde "Aleksandru pieminot. 2024. gads darbnīcā" .

Izstādē eksponēti kādreizējā Ogres mākslas skolas keramikas pedagoga Aleksandra Zobena (1944-2024) un viņa audzēknes Vitas Vilciņas keramikas darbi. Kuratore: Kristīne Bicāne. Izstāde apskatāma līdz 14. martam OMMS Izstāžu zālē (Brīvības iela 11, Ogre) darba dienās no pl. 10:00 līdz 19:00. Ieeja bez maksas!

13. Ogres gleznotāju grupas “CETURTĀ PRIEDE” darbu izstāde "KATRAM SAVS" Ogres novada Kultūras centrā! Izstādē aplūkojamo darbu autori: Ineta Krūmiņa, Ita Pakalna, Larisa Tazova, Ziedīte Muižniece, Evita Šķēle, Sanita Bitko, Aleksejs Bitko. Gleznošanas konsultante Māra Mārtiņjāne-Kaše. Izstāde bez maksas apskatāma Ogres novada Kultūras centra darba laikā no 7. februāra līdz 24. martam. Lai apskatītu izstādi, lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot mūsu Klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni +371 28312731 vai rakstot uz .

14. Pagarināta iespēja apskatīt izstādi Ogrē “Kolaboracionisms un kolaboracionisti” . Interesentiem izstāde un bunkurs turpmāk pieejams apskatei piektdienās līdz 4. maijam no plkst. 12.00 līdz 15.00.

15. No 1. līdz 31.martam Rembates bibliotēkā būs skatāma Edgara Kauliņa vidusskolas fotopulciņa "Fokuss" izstāde .

16. Vitas Beikertes izstāde "GLEZNAS.NOTIKUMS." Ogres novada Kultūras centrā. Izstāde bez maksas apskatāma līdz 5. maijam Ogres novada Kultūras centra darba laikā.

17. Ogres Vēstures un mākslas muzejā atklāta Igaunijas, Latvijas un Lietuvas laikmetīgās tekstilmākslas izstāde “Viens no mums” . Izstāde "Viens no mums" pulcē starptautiski atzītus tekstilmāksliniekus no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, kuri savos darbos dažādos veidos pēta ne–cilvēku līdzdalību mūsu cilvēcīgajā pasaulē. Attīstoties mūsu sabiedrībai, arvien vairāk uzmanības jāpievērš citām sugām, kas ir mums apkārt, kā arī materiālu spējai mūs savienot un savīt kopā ar ne–cilvēciskiem organismiem tekstuālā pasaulē. Pērn lielākā daļa šīs izstādes bija eksponēta Tartu 2024. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas ietvaros. Izstādes kuratori: Aet Ollisaar, Māris Grosbahs, Monika Žaltauskaitė Grašienė (Žaltė). Izstādes norises laiks līdz 04. maijam.