14. martā plkst. 12.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā, Brīvības iela 36, notiks meistardarbnīca ar mākslinieku Modri Brasliņu. Ar zīmuli un papīru tiks radīti melnbalti portreta zīmējumi.
Iepriekšējas zināšanas vai mākslinieciskas dotības nav nepieciešamas. Visi materiāli tiks nodrošināti.
Dalības maksa: 15 EUR
Vietu skaits ir ierobežots. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruni: +371 65024345
Savukārt, 21. martā plkst. 13.00 muzeja ēkā Brīvības ielā 2, ekspozīcijas “Brīvības ceļš” telpās, notiks pasākums, kas veltīts nacionālās pretošanās kustības atcerei. Pasākuma laikā paredzēta diskusija ar Latvijas Neatkarības kustības dalībniekiem Jāni Rožkalnu un Jāni Vēveri par pretošanos režīmam 20. gadsimta 80. gadu sākumā. Abi piedalījās dažādās pretpadomju akcijās, un 1983. gadā Latvijas PSR Augstākā tiesa viņiem piesprieda brīvības atņemšanu. Diskusijas laikā muzejam tiks dāvināts pašdarināts Latvijas Republikas karogs, kuru 20. gadsimta 80. gadu sākumā bija paslēpuši Latvijas Neatkarības kustības dalībnieki. Pasākumā arī tiks pieminēts nacionālās pretošanās dalībnieks Bruno Javoišs un viņa varoņdarbs. Stāsts par B.Javoišu atrodams ekspozīcijā "Brīvības ceļš".
Ieeja – bez maksas.