Pirmdiena, 09.03.2026 17:47
Ēvalds
Pirmdiena, 09.03.2026 17:47
Ēvalds
Pirmdiena, 9. marts, 2026 15:08

Martā Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks meistardarbnīca un pasākums nacionālās pretošanās kustības atcerei

Ogres Vēstures un mākslas muzejs/OgreNet
Martā Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks meistardarbnīca un pasākums nacionālās pretošanās kustības atcerei
Foto: VisitOgre
Pirmdiena, 9. marts, 2026 15:08

Martā Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks meistardarbnīca un pasākums nacionālās pretošanās kustības atcerei

Ogres Vēstures un mākslas muzejs/OgreNet

Martā Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks meistardarbnīca ar mākslinieku Modri Brasliņu, kuras laikā tiks veidoti melnbalti portreti, kā arī pasākums, kas veltīts nacionālās pretošanās kustības atcerei.

14. martā plkst. 12.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā, Brīvības iela 36, notiks meistardarbnīca ar mākslinieku Modri Brasliņu. Ar zīmuli un papīru tiks radīti melnbalti portreta zīmējumi.
Iepriekšējas zināšanas vai mākslinieciskas dotības nav nepieciešamas. Visi materiāli tiks nodrošināti.
Dalības maksa: 15 EUR
Vietu skaits ir ierobežots. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruni: +371 65024345

mceu_18247242611773061704814.png

Savukārt, 21. martā plkst. 13.00 muzeja ēkā Brīvības ielā 2, ekspozīcijas “Brīvības ceļš” telpās, notiks pasākums, kas veltīts nacionālās pretošanās kustības atcerei. Pasākuma laikā paredzēta diskusija ar Latvijas Neatkarības kustības dalībniekiem Jāni Rožkalnu un Jāni Vēveri par pretošanos režīmam 20. gadsimta 80. gadu sākumā. Abi piedalījās dažādās pretpadomju akcijās, un 1983. gadā Latvijas PSR Augstākā tiesa viņiem piesprieda brīvības atņemšanu. Diskusijas laikā muzejam tiks dāvināts pašdarināts Latvijas Republikas karogs, kuru 20. gadsimta 80. gadu sākumā bija paslēpuši Latvijas Neatkarības kustības dalībnieki.  Pasākumā arī tiks pieminēts nacionālās pretošanās dalībnieks Bruno Javoišs un viņa varoņdarbs. Stāsts par B.Javoišu atrodams ekspozīcijā "Brīvības ceļš".
 Ieeja –  bez maksas.

mceu_52528492721773061717091.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?