Piektdiena, 13. maijs, 2022 10:06

Pēc 2 gadu pārtraukuma 8. maija Ikšķiles ev. Lut. baznīcā notika jau par tradīciju kļuvušais Mātes dienai veltītais Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas (IMMS) koncerts "Tavas rokas sauli nes".

Šogad māmiņas, vecmāmiņas un visus citus klausītājus priecēja šī gada IMMS Mūzikas nodaļas topošie absolventi. Koncertā tika izpildīti gan latviešu, gan ārzemju komponistu skaņdarbi no klasiskās mūzikas, līdz krāšņām un daudzveidīgām džeza improvizācijām.


Baznīcas izstāžu zālē izstādīta pieaugušo neformālās izglītības radošo darbu izstāde, kurā var aplūkot visdažādākos eļļas un akvareļu darbus.
Liels paldies koncerta dalībniekiem un viņu pedagogiem par ieguldīto smago darbu koncerta tapšanā.


Paldies Ikšķiles ev. Lut baznīcai un tās darbiniekiem par lielo atsaucību!

Fotogalerija šeit:

Informāciju sagatavoja IMMS administrācija

