Šogad māmiņas, vecmāmiņas un visus citus klausītājus priecēja šī gada IMMS Mūzikas nodaļas topošie absolventi. Koncertā tika izpildīti gan latviešu, gan ārzemju komponistu skaņdarbi no klasiskās mūzikas, līdz krāšņām un daudzveidīgām džeza improvizācijām.
Baznīcas izstāžu zālē izstādīta pieaugušo neformālās izglītības radošo darbu izstāde, kurā var aplūkot visdažādākos eļļas un akvareļu darbus.
Liels paldies koncerta dalībniekiem un viņu pedagogiem par ieguldīto smago darbu koncerta tapšanā.
Paldies Ikšķiles ev. Lut baznīcai un tās darbiniekiem par lielo atsaucību!
Informāciju sagatavoja IMMS administrācija