2026. gada 13. janvāra grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka apvienotu klašu organizēšana pamatizglītībā turpmāk būs pieļaujama tikai ļoti ierobežotos gadījumos – izglītības iestādēs, kurās visā mācību procesā tiek izmantotas alternatīvās pedagoģijas metodes, kas paredz klašu apvienošanu. Izglītības un zinātnes ministrija Ogres novada pašvaldībai sniegusi skaidrojumu, ka šajā regulējumā alternatīvā pedagoģija nozīmē Montesori pedagoģiju, vienlaikus norādot, ka šādu pieeju ir iespējams īstenot arī atsevišķās izglītības iestādes struktūrvienībās, ja konkrētajā vietā alternatīvā metode tiek piemērota visā mācību procesā.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Egils Helmanis uzsver: “Ogres novada pašvaldība ir konsekventi turējusi savu solījumu – neslēgt nevienu skolu un saglabāt mazās skolas arī lauku teritorijās. Mēs ļoti labi apzināmies, ka skola nav tikai vieta, kur bērni iegūst izglītību, – tā ir kopienas dzīvības centrs, identitātes un attīstības pamats. Tāpēc mūsu mērķis ir rast risinājumus, kas ļauj pielāgoties valsts noteiktajām prasībām, vienlaikus saglabājot izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk bērnu dzīvesvietai. Ja valsts normatīvais regulējums paredz iespēju noteiktās vietās izmantot alternatīvās pedagoģijas pieeju, tostarp Montesori principus, lai saglabātu kvalitatīvu izglītības procesu mazajās skolās, mēs esam gatavi šādus risinājumus izvērtēt un izmantot.”
Ogres novada pašvaldība jau iepriekš pieņēma lēmumu par Taurupes pamatskolas, Ķeipenes pamatskolas un Madlienas vidusskolas reorganizāciju, izveidojot vienotu vispārējās vidējās izglītības iestādi. Vienlaikus pašvaldība jau reorganizācijas sākotnējā modelī skaidri noteica principu – izglītības programmas turpināt īstenot visās līdzšinējās vietās Ķeipenē, Madlienā, Taurupē, Meņģelē un Mazozolos, neslēdzot nevienu no izglītības vietām. Tāpat tika paredzēts pašvaldības līdzfinansējums pedagogu darba samaksai gadījumos, kad skolēnu skaits klasēs nesasniedz valstī noteikto minimumu, tādējādi uzņemoties papildu atbildību par izglītības pieejamības nodrošināšanu laukos, norāda pašvaldībā.
Pašlaik sagatavotie grozījumi izglītības iestāžu reorganizācijas modelī paredz precizēt jaunās izglītības iestādes darbības organizāciju, ņemot vērā būtiskas izmaiņas valsts normatīvajā regulējumā un Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojumus par klašu organizēšanas iespējām mazajās skolās. Vienlaikus būtiskākais princips paliek nemainīgs – izglītības programmas tiks īstenotas visās esošajās izglītības vietās, saglabājot bērniem iespēju mācīties pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs uzsver: “Montesori metode ir teicams pedagoģiskais risinājums mazajām lauku skolām ar apvienotajām klasēm, jo tās pamatfilozofija balstās jauktu vecumu grupu modelī, pārvēršot nepietiekamo viena vecuma bērnu skaitu par vērtīgu pedagoģisku priekšrocību. Šāda vide dabiski veicina savstarpējo mācīšanos un socializāciju, kur vecākie skolēni nostiprina savas zināšanas un attīsta empātiju, palīdzot jaunākajiem, kamēr jaunākie gūst motivāciju un mācās no vecāko biedru parauga, veidojot saliedētu, ģimenisku skolas kopienu. Tā kā šī metode fokusējas uz individualizētu mācību tempu un pašvadītu darbu ar specializētiem, pašskatāmiem materiāliem, skolotājam nav vienlaicīgi jāvada vairākas paralēlas frontālās stundas dažādiem vecumiem; pedagogs darbojas kā mentors, kurš sniedz individuālas prezentācijas un seko katra bērna personīgajam attīstības posmam, kas ne tikai maksimāli atvieglo mācību procesa organizēšanu apvienotajā klasē, bet arī nodrošina to, ka neviens bērns nepaliek novārtā sava vecuma dēļ.”
"Ogres novada pašvaldības mērķis ir radīt ilgtspējīgu pārvaldības modeli, kas ļautu mazajām skolām turpināt darbu arī apstākļos, kad valsts nosaka arvien stingrākus finansēšanas kritērijus. Tādēļ Ogres novads arī turpmāk iestāsies par līdzsvarotu pieeju, kas ļauj saglabāt dzīvu un pieejamu izglītības vidi visā novada teritorijā," atzīmē pašvaldības pārstāvji.