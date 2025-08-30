Medus diena, zaļumballes, Lauku festivāls un Zinību dienas svinības - Ogres novadā gaidāmi daudzveidīgi pasākumi

"Medus diena dravā 2025" – pasākums norisinās no 22. augusta vairāk nekā 25 biškopju saimniecībās visā Latvijā! Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar medus un pārējo biškopības produktu iegūšanu un pielietošanas iespējām, kā arī pievērst uzmanību biškopja aroda un medusbišu nozīmei apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
Apmeklējot dravu biškopja pavadībā, iepazīsiet dažādas medus garšas un bišu dzīvi, aizraujoši pavadīsiet laiku ar ģimeni un draugiem.
29., 30. un 31. augustā pasākums norisinās arī pie vairākiem biškopjiem Ogres novadā. Par Ogres novada biškopju dalību pasākumā informāciju var atrast "Visit Ogre" "Facebook" kontā.
29. augustā
No plkst. 22.00 līdz 3.00 Suntažu estrādē priecēs vasaras izskaņas zaļumballe ar grupu "Rolise" . Darbosies bārs. Ieeja bez maksas.
30. augustā
No plkst. 8.00 Birzgales Rūķu parkā visdažādākās aktivitātes vasaras sezonas noslēdzošajā pasākumā "Lauku festivāls".
No plkst. 8.00 līdz 15.00 Birzgales Rūķu parkā Lauku festivāla ietvaros notiks trešais radošais, aktīvais, darbīgais un izglītojošais pasākums "Tautas putnkopju skola". Būs mājputnu izstāde, izglītojošas spēles un citas aktivitātes.
Krapes muižas svētkos jau no plkst. 15.00 būs iespēja doties aizraujošās ekskursijās pa muižas ansambļa mājām, kurās notiek foreļu un Āfrikas samu audzēšana, sidra un vīna raudzēšana, aveņu audzēšana, kā arī atrodas tradicionālās tautas mūzikas instrumentu ekspozīcija muižas pārvaldnieka namā “Skaņumājā”. Kad ekskursiju loks būs noslēdzies, interesenti laipni aicināti uzkavēties ilgāk - no plkst. 18.00 sāksies kultūras programma “Skaņumājas” zaļajā skatuvē. Ieeja pasākumā bez maksas, taču ziedojumi kopienas attīstībai virs 5 eiro piedalās laimes spēlē.
Plkst. 19.00 baznīcas pagalmā Madlienā uzstāsies saksofonists Artis Gāga liriskā vakara koncertā. Ieeja 5 eiro. Sliktos laikapstākļos koncerts notiks baznīcā.
Plkst. 22.00 Jumpravas pagasta estrādē gaidāma vasaras noslēguma balle ar grupu "Pipari". Ieeja bezmaksas. Darbosies āra kafejnīca. Sliktu laikapstākļu gadījumā balle notiks Jumpravas pagasta Kultūras namā.
31. augustā
Krapē notiks ballīte "Atpakaļ uz skolu" – plkst. 14.00 kinofilma “Mana dīvainā ģimenīte” (biļetes cena 3 eiro), pēc filmiņas būs iespēja tikt pie tetovējuma un piedalīties dažās aktivitātēs (bez maksas)!
1. septembrī
Plkst. 11.00 Lēdmanes Tautas namā būs iespēja noskatīties animācijas filmu "Mana dīvainā ģimenīte". Biļetes cena - 3 eiro. Lēdmanes pamatskolas pirmklasniekiem - ieeja brīva.
Lielvārdē notiks ballīte "Atpakaļ uz skolu": no plkst. 12.00 "Brīnumskapis" uz lielā ekrāna, plkst. 18.30-19.00 jauniešu grupa "Terpentīns", plkst. 19.00-20.30 mūziķis Kapteinis Reinis. Visas dienas garumā darbosies: infoteltis par interešu izglītības piedāvājumiem Lielvārdē, radošās darbnīcas un aktivitātes bērniem, āra kafejnīcas, pasākumā piedalīsies Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes Sporta centrs, jaunsargi, beķereja "Bricēni". Ieeja bez maksas.
Plkst. 14.00 Ogres novada Kultūras centra lielajā zālē būs skatāma ģimenes filma "Smurfi". Biļetes cena - 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotnes kodu.
Kapusvētki
30. augustā plkst. 15.30 kapusvētki Lēdmanes kapos.
31. augustā plkst. 14.00 katoļu kapusvētki Ogres kapos (Turkalnes ielā).
Kapusvētku dienā iedzīvotājiem būs iespēja izmantot Ogres novada pašvaldības sarūpēto autobusu. Uz Ogres pilsētas kapiem autobuss aties plkst. 13.00 no Ogres autoostas (kursē pa Kalna prospektu, Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ielu, Brīvības ielu, Turkalnes ielu).
No Ogres pilsētas kapiem uz Ogres autoostu autobuss aties plkst. 15.30 (kursēs pa Turkalnes ielu, Brīvības ielu, Tīnūžu ielu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu, Kalna prospektu).