FOTO: Meistardarbnīcu izskaņā – Pasta pagalma svētki

Kā jau ierasts, notika tekstila, keramikas, porcelāna un papīra meistardarbnīcas, kuras bija iespēja īstenot, pateicoties Ogres novada pašvaldības finansētajam projektu konkursam «R.A.D.I. – Ogres novadam». Tās vadīja Ogres novada mākslinieki: tekstila meistardarbnīcu – Astra Rubene, keramikas meistardarbnīcu – Zane Zariņa, bet Žanete Žvīgure – papīra un porcelāna meistardarbnīcu. Visas meistardarbnīcas notika paralēli, katrs mākslinieks izvēlējās vienu virzienu, kurā strādāt, bet tehniskie varianti ik pa laikam, ja tā var teikt, miksējās.

Radošā kvartāla «Pasts» vadītāja māksliniece Signe Kraukle stāsta, ka meistardarbnīcas noris ne pirmo gadu un arī šogad izmēģināti dažādi jauninājumi, piemēram, keramikas darbnīcā – eksperimenti ar pelnu glazūrām. «Arī citās darbnīcās bija iespēja eksperimentēt un izmēģināt dažādas tehnikas. Šogad jauninājums ir tas, ka mums piebiedrojusies novadniece, jostu meistare Edīte Kulmane, kura sniedza dažādu jostiņu, pinumu paraugdemonstrējumus. Edīte Radošajā kvartālā «Pasts» sastopama arī ikdienā,» stāsta S. Kraukle, piebilstot, ka

šogad, aizvadītās nedēļas nogalē, radošās darbnīcas noslēdzās ar Pasta pagalma svētkiem, ko varēja apmeklēt ikviens interesents, piedaloties atvērtajās meistardarbnīcās.

Daļu no meistardarbnīcās nedēļas laikā tapušajiem darbiem varēja aplūkot Pasta pagalma svētkos, bet keramikas vai porcelāna darbiem līdz to gatavībai nepieciešams ilgāks laiks, un rudens pusē plānota plašāka novada mākslinieku meistardarbnīcu laikā tapušo darbu izstāde, ja vien tiks rastas plašākas telpas, kur to rīkot. Jāpiebilst, ka meistardarbnīcu laikā tapušie darbi paliek pie to autoriem.

Jautāta, vai Pasta pagalma svētki varētu kļūt par tradīciju, S. Kraukle atzīst, ka tas lielā mērā atkarīgs no tā, cik ilgi radošais kvartāls «Pasts» varēs atrasties savās pašreizējās telpās. Pasta ēku un tai piegulošo teritoriju izsolē iegādājies jauns īpašnieks, būvniecības uzņēmums SIA «Alerio Nordic», kurš ar esošajiem nomniekiem nomas līgumus noslēdzis līdz gada nogalei, kas būs tālāk, nav zināms. S. Kraukle atzīst, ka koferu sajūta nepamet, taču viņa cer, ka līgums kādu laiku, vismaz kamēr galvenajā ēkā tiek sniegti pasta pakalpojumi, vēl tiks pagarināts, jo atrast jaunu, radošajām aktivitātēm piemērotu mājvietu Ogrē, tā teikt, uz sitienu, nav nemaz tik vienkārši, lai gan varianti ir.

Augustā Radošais kvartāls «Pasts» dosies atpūtā, lai rudenī atsāktu darboties ar jaunu sparu, piedāvājot dažādas meistardarbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem.