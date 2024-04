Meistarības konkursa "SkillsLatvia 2024" finālā piedalīsies arī Ogres tehnikuma audzēkņi

Prasmju konkursā "Smago spēkratu tehnoloģijas" piedalījās topošie speciālisti no piecām profesionālās izglītības iestādēm un viena uzņēmuma. Finālā iekļuva Sandis Kulačkovskis no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, Helvijs Treisners no Smiltenes tehnikuma, Armands Petkūns no SIA "INTRAC Latvija", kā arī Gustavs Baļčūns, Artis Geižāns un Markuss Krastiņš no Ogres tehnikuma.





Konkursanti atbildēja uz 50 teorijas jautājumiem par darba drošību, hidraulisko sistēmu, transmisiju, elektriskajām sistēmām un smago spēkratu motoriem. Topošie jaunie profesionāļi analizēja 10 dažādas situācijas no smago spēkratu mehāniķu ikdienas un rada tām risinājumus.



Savukārt pusfinālā "Skatlogu dizains un noformēšana" piedalījās jauni speciālisti no septiņām profesionālās izglītības iestādēm, un finālā savas zināšanas un prasmes demonstrēs Jūlija Murāne no MIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"", Arina Kaļejeva no MIKC "Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskola", Nikola Freimane no MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" un Samanta Līkanse no Ogres tehnikuma.





Konkursantiem pirms dalības pusfinālā bija jāsagatavo mājasdarbs - jāizveido saliekams/pārvietojams stilizēts, četrkājains istabas dzīvnieka modelis, kuram par iedvesmas avotu varēja kalpot audzēkņa paša mājas mīlulis (suns vai kaķis), tādā veidā piešķirot darbam personiskumu. Dzīvnieka izveidei bija brīva materiālu izvēle. Sagatavotais mājdzīvnieka modelis bija jāņem līdzi uz konkursu, kur tas tika vērtēts. Konkursa darba uzdevuma būtība bija izgatavot šī mājdzīvnieka modeļa kopiju atbilstoši norādītajai skatloga mērķauditorijai (mājdzīvnieku saimnieki ar saviem mīluļiem) no paša izvēlētajiem un līdzi paņemtajiem materiāliem, un integrēt to imitētajā skatloga stendā. Pirms konkursa uzdevuma izpildes darba uzdevuma izstrādātājs norādīja, kurš no materiāliem ir obligāti jāizmanto kādā no dekorāciju elementiem. Savukārt paša stenda iekārtošanai bija jāizmanto atbalstītāju nodrošinātais preču komplekts un paša projektētas, konkursa laikā izgatavotas dekorācijas. Papildus tam konkursantiem bija jāsagatavo vairākas skatloga ideju skices atbilstoši nosauktajai tēmai, izvēloties vienu, kuru realizēt, un praktiski jāiekārto iecerētā ekspozīcija imitētā skatloga stendā.



Prasmju konkursa "Smago spēkratu tehnoloģijas" pusfināla uzdevumu izpildi veica profesionālās izglītības iestāžu pedagogi nozares eksperta Andreja Stoļarova vadībā, savukārt "Skatlogu dizains un noformēšana" - nozares ekspertes Aijas Bāliņas vadībā. Konkursus sadarbībā ar Ogres tehnikumu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 24. janvārī. Fotogalerija ar pusfinālu spilgtākajiem mirkļiem pieejama VIAA "Flickr" kontā. Nākamais pusfināls tērpu dizainā un grafiskā dizaina tehnoloģijās notiks 1. februārī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā.