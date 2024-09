Melleņu piedzīvojumā saliedē latviešu un ukraiņu bērnus

Projekta «Miers un draudzība» valsts atbalsta programmas ietvaros biedrības «Mellene» dienas nometne «Melleņu piedzīvojums» no 19. līdz 23. augustam norisinājās Salaspils novada Bajāros, ģimenēm draudzīgajā ogu dārzā «Salaspils mellenes». Nometnē piedalījās 60 bērnu vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem.

Ukraiņi aizvien labāk runā latviski

Biedrības «Mellene» valdes priekšsēdētāja, ogrēniete Anita Hanzena, kurai ir sešu gadu pieredze bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā, stāsta, ka nometnes mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī Latvijas kultūrtelpas un tradīciju iepazīšana.

Pirmā nometnes diena bija veltīta noteikumu zināšanai un sadraudzībai. No otrās dienas sākās trīs pamata nodarbības – «Kas ir Latvija?», «Garšīgā Latvija» un radošā nodarbība. Aizvadītas kopīgas saliedējošas sporta spēles «Manī ir jauda!». Nometnē viesojās arī māksliniece Sabīne Jaundāldere, iepazīstinot ar jauno pasaku grāmatu par dažādām emocijām. Grāmatā ir 19 pasaku latviešu valodā, un katrs no dalībniekiem to saņēma dāvanā. Notika arī vides izglītības nodarbība Depozīta iepakojumu uzskaites un šķirošanas centrā, lai izprastu to, kā dēļ ir svarīgi šķirot un nepiesārņot Latvijas dabu. Savukārt Zoo rezidencē Doles salā norisinājās orientēšanās spēle «Dabas dārgumu lāde». Bija arī dažādas citas aktivitātes un, protams, emocionāls nometnes noslēguma pasākums.

A. Hanzena stāsta, ka nometni, kurā vienlaikus piedalījās gan latviešu, gan ukraiņu bērni, biedrība organizēja jau sesto reizi un, līdzīgi kā pērn, lai gan nometnes pamata valoda ir latviešu, tajā izmantoja četras darba valodas – latviešu, krievu, angļu un ukraiņu –, lai visi var sazināties ar visiem, bet valoda bērniem nekad nav bijis šķērslis draudzēties. Nometnes vadītāja atzīst, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ukraiņu bērnu latviešu valodas zināšanas ir krietni uzlabojušās – ja pērn daudzi faktiski varēja saprasties tikai krievu valodā, tad šogad liela daļa no viņiem jau runā latviski, un tas ir saprotams, jo daudzi no bērniem mācās latviešu skolās.

Aktivitātes turpināsies arī rudenī

Nometne ir tikai viena no trim biedrības «Mellene» organizētajām aktivitātēm valsts projekta «Latvija Ukrainai» ietvaros. Proti, no septembra līdz decembrim Ogrē paredzēts nodrošināt sešus kultūrorientācijas kursus novadā dzīvojošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kur katra nodarbība ir trīs stundas gara. Nodarbību mērķis ir sekmēt novadā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju sadarbību ar Latvijas sabiedrību. Vēl viena no aktivitātēm, ko par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina biedrība, ir arī deviņi ģimenes saliedējošie pasākumi – ekskursijas, lai iepazītu Latvijas kultūru, tradīcijas, dabu, uzņēmējdarbību. Katrā ģimeņu saliedējošā pasākumā ir 40 dalībnieku, puse Latvijas un puse Latvijā dzīvojošo ukraiņu bērni. Pirmās ekskursijas notika jau augustā pa Salaspili, Ogri un Skrīveriem. Tās turpināsies septembrī.

No septembra sāksies arī «Neformālās izglītības nodarbības Ogres novada bērniem», kur katrā nodarbībā piedalīsies 33 Ogres novadā dzīvojoši Ukrainas bērni un jaunieši vecumā no pieciem līdz astoņpadsmit gadiem. Viņiem 10 sestdienās no pulksten 11 līdz pulksten 17 būs iespēja apmeklēt nodarbības, kas notiks Ogres novada Kultūras centra telpās. Tās tiks organizētas sadarbībā ar Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldi. Nodarbību mērķis ir veicināt Ukrainas bērnu un jauniešu socializāciju un psihoemocionālo labbūtību, kā arī latviešu valodas praktizēšanu un prasmju pilnveidi, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Ģimeņu čats – platforma sadraudzībai

«Ar Latvijā dzīvojošām ukraiņu ģimenēm strādājam jau gadu. Ja pērn bija neskaidrs, vai viņi šeit paliks, vai brauks projām, tad šogad jau esam apzinājuši tās ģimenes, kurām ir mērķis palikt, integrēties, attiecīgi strādāt, mācīties, apgūt valodu. Būtībā tādām ģimenēm rudenī arī ir domāti iepriekš minētie kursi. Tāpēc mēs arī šīs ģimenes apzinām. Viņi ir ļoti ieinteresēti un atsaucīgi. Meklējam risinājumus, lai piedāvātu dažādus valsts atbalsta projektus un programmas ilgtermiņā. Šogad projekts ir līdz gada nogalei,» skaidro A. Hanzena, piebilstot, ka daudzi, kuri rudenī apmeklēs biedrības organizētos kursus, jau ir sadraudzējušies nometnēs, turklāt sadraudzējušies ir ne vien bērni, bet arī viņu vecāki. «Ukraiņu ģimenes ir ļoti pateicīgas par tiem pasākumiem, kuros viņiem ir iespējams piedalīties. Latvijā attālumi nav tik lieli kā Ukrainā, tāpēc, pat ja ģimene Latvijas robežās vēlāk maina dzīvesvietu, tas nav šķērslis, lai viņi turpinātu uzturēt kontaktus un draudzēties. Nometne domāta bērniem, bet mums ir izveidots vecāku čats, un mēs redzam, ka arī viņi savā starpā sadarbojas. Ogres ģimeņu čats ir kā platforma gan ukraiņu, gan latviešu ģimeņu savstarpējai sadraudzībai vēl ilgi pēc tam, kad nometne ir noslēgusies. Faktiski nometnes palīdz sadraudzēties ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem. Šādā veidā mēs kā biedrība, ar mūsu organizētajām aktivitātēm palīdzam veidot kopienu,» stāsta Anita, piebilstot, ka arī visi biedrības organizētie pasākumi ir vērsti uz ģimeņu saliedēšanu un šāds atbalsts ģimenēm, kuras Ukrainā joprojām notiekošā kara dēļ no dzimtenes ir izrautas, ja tā var teikt, ar saknēm, nenoliedzami ir ļoti svarīgs.