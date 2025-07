Mēmais kino un dzīvā mūzika Zilajos kalnos

15.augusta vakarā, kad saule lēni slīdēs aiz koku galotnēm un daba iegrims zeltainā mierā, Ogres Zilie kalni pārvērtīsies par neparastu kinoteātri zem klajas debess. Šeit – starp priedēm, putnu vīterošanu un meža takām – skatītājus sagaida unikāla pieredze: mēmā kino klasikas “Safety Last!”seanss ar mūziķu no Spānijas - kameransambļa “Caspervek Trio”, atskaņoto dzīvo mūziku. Šis kultūras notikums sola būt viens no vasaras neaizmirstamākajiem brīžiem, kur mūsdienīga skaņu interpretācija satiksies ar pagājušā gadsimta noskaņu un daba kļūs par daļu no izrādes.

Dzīvā mūzika un mēmais kino – īpaša pieredze mūsdienu skatītājam

Daudzi jaunākā gadagājuma cilvēki līdz šim nav iepazinuši mēmo kino. Šķiet, ka tā ir tāla pagātne, tādēļ šoreiz mūsu piknikā būs iespēja uzzināt ko jaunu. “Safety Last!” ir viens no izcilākajiem un pazīstamākajiem mēmā kino darbiem, kas aizvien iedvesmo skatītājus visā pasaulē. Filmas galvenais varonis, kuru tēlo leģendārais Hārolds Loids, ir jauns vīrietis, kurš sapņo par panākumiem lielpilsētā. Viņš nonāk virknē neveiklu, pārgalvīgu un aizraujošu situāciju, kuru kulminācija ir ikoniskā aina – Hārolds karājas, pieķēries pie augstceltnes pulksteņa ciparnīcas, radot vienu no atmiņā paliekošākajiem mirkļiem kino vēsturē. Lai arī filma ir bez vārdiem, tās humors, spriedze un sirsnība skatītājus uzrunā dziļi emocionāli.

Šo vizuāli spēcīgo un laikmetam raksturīgo filmu Ogres Zilo kalnu piknikā papildinās dzīva, mūsdienīga mūzika, ko speciāli šai filmai komponējuši un šajā vakarā izpildīs kamermūziķi no Spānijas “Caspervek Trio”.Viņiir guvuši starptautisku atzinību, apvienojot klasiskos, džeza, elektronikas un laikmetīgās mūzikas elementus, tādējādi radot emocionāli piesātinātu un daudzslāņainu skanējumu, kas dzīvo līdzi filmas kadriem un emocionāli to piepilda.

Trio sastāvā muzicēs Brais González (pūšamie un elektroniskie instrumenti), Blas Castaner (perkusijas) un Latvijā dzimušais Eduards Vecbaštiks (vijole). Viņi pazīstami ar spēju nojaukt robežas starp žanriem un radīt dzīvas, kinomuzikālas performances, kas uzrunā skatītājus – gan tos, kuri jau pazīst mēmā kino tradīciju, gan tos, kuri to piedzīvos pirmo reizi.

Daba kā daļa no pieredzes

Šī uzstāšanās nebūs vienkāršs kino seanss dzīvās mūzikas pavadījumā – tā būs sajūtu pieredze, kur katrs elements – filma, mūzika, daba un skatītāja klātbūtne – saplūdīs vienotā veselumā. Ogres Zilie kalni ar savām priežu ieskautajām takām, klusumu un plašumu, sniedz ideālu vidi šādai radošai un jutekliskai sadarbībai starp cilvēku un mākslu.

Šajā vakarā atverot savus piknika grozus un ērti iekārtojoties, kad mežā iestāsies krēsla, ekrāns iedegsies un skanēs pirmie dzīvie akordi, skatītāji tiks ievesti laikā un telpā, kur vārdi nav nepieciešami, lai justu līdzi varoņu piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem. Tā būs iespēja pieredzēt kino kā rituālu – klātesot, elpojot vienā ritmā ar mūziku un stāstu.

Kas jāzina apmeklētājiem?

Datums un laiks: 2025. gada 15. augusts, plkst. 19:30

Vieta: Ogres Zilie kalni, atpūtas vieta Nr. 3 pie Dubkanu ūdenskrātuves stāvkrasta

Ieeja: bezmaksas

Līdzi ņemiet: segu vai saliekamu krēsliņu, siltāku apģērbu vakaram, kādu dzērienu un uzkodu mierīgai baudīšanai.

Pasākums piemērots visai ģimenei, tādēļ pašvaldība aicina izkāpt no ikdienas trokšņiem, lai ieelpotu meža gaisu un piedzīvotu vienreizēju kino vakaru, kur pagātne un tagadne satiekas skanīgā un vizuāli spēcīgā pieredzē.